Oficial: Pablo López se marcha cedido al Mirandés
El canterano blanquinegro jugará prestado y vivirá su primera experiencia en el fútbol profesional
El futbolista da un paso para continuar con su crecimiento en el reto de alcanzar el primer equipo
El Valencia CF ya ha hecho oficial la salida de Pablo López, que pone rumbo al Mirandés como cedido. El club blanquinegro autorizó la operación buscando que una de sus jóvenes promesas disponga de los minutos necesarios para progresar como futbolista. Pablo López fue una de las pocas buenas noticias del Valencia en pretemporada, pero los recientes fichajes para las bandas le cerraban la puerta a jugar minutos.
"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Mirandés para la cesión del jugador Pablo López. El club le desea buena suerte en esta nueva etapa en en la que continuará el proceso formativo que estaba realizando en la Academia", ha escrito el club en redes sociales.
Un club con oportunidades
El Mirandés es un destino atractivo para las jóvenes promesas que necesitan disputar minutos. Pablo López tendrá la oportunidad de mostrarse en Segunda División y, además, lo hará reencontrándose con Iker Córdoba y Alberto Marí, que también se han marchado cedidos a Anduva este verano.
Plena confianza de Corberán
La continuidad de Pablo López se ha valorado hasta el final en Mestalla, ya que es un futbolista muy del agrado de Corberán. El técnico sí le considera un jugador preparado para tener minutos, pero la llegada de Ramazani ponía levemente en riesgo su progresión.
