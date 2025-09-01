El reloj aprieta a Valencia y Real en el caso Sadiq

Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia CF, encara las últimas horas del mercado con un objetivo complejo: el de cambiar una posición, la del presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, que se ha mantenido muy similar, o la de ceder y comprometerse a la compra del delantero que quiere el entrenador: Umar Sadiq. Todo a Sadiq... o a una alternativa que ya no será Cyle Larín. Su opción, prioritaria como plan B, se ha esfumado. A primera hora de la tarde, el periodista especialista en mercado Fabrizio Romano asegura que el Mallorca ha cerrado un acuerdo con el Feyenoord para que Larin ponga rumbo a la Eredivisie.

Las negociaciones vía telefónica del sábado y el domingo alcanzaron la noche del domingo sin acuerdo y se han reanudado esta mañana en los mismos términos con Gourlay y Miguel Corona, director deportivo, reunidos en las oficinas del club.

Aunque con el estrés y la preocupación de haber llegado al último día sin 'fumata blanca', lo cierto es que en el seno del Valencia CF se sigue confiando en que este lunes se pueda desbloquear la situación. Un objetivo para el que, según desveló Cope Gipuzkoa, los agentes del delantero están en San Sebastián intentando que los dos clubes encuentren un punto intermedio y Sadiq pueda jugar donde desea, en Mestalla.

Aperribay y Sadiq en 2022, cuando firmaron un contrato para seis años... hoy la relación es menos cordial / EFE

Jokin Aperribay, presidente de la Real, impuso desde el primer día la condición de que la salida de Sadiq se diera bajo la fórmula de un traspaso. La voluntad principal con la que negocia la Real es que dentro de un año el futbolista no vuelva a regresar de un préstamo con su futuro en el aire y dos años más de contrato por asumir por parte del club.

Aperribay, un hueso duro de roer en la negociación

A lo largo del fin de semana, Aperribay se abrió a la posibilidad de una cesión... pero siempre y cuando el Valencia se obligara a comprarlo definitivamente antes de julio de 2026 por una cantidad en torno a los 4 millones de euros. Suma, a la que habría que sumar el millón y medio que le costó a los de Mestalla la cesión entre enero y junio y el 'loan fee' de aproximadamente otro millón, hasta donde subió la oferta inicial de los blanquinegros por la cesión.

El plan del Valencia pasaba por una cesión con opción de compra -sin obligatoriedad- y asumiendo el salario, algo esto último que la Real da por hecho. Desde el entorno del futbolista se confía en que en las últimas horas impere el sentido común para el beneficio de todos y la negociación fructifique con una solución intermedia. Por ejemplo, un préstamo en el que en función de objetivos deportivos el Valencia fuese completando el pago de bonus que terminasen satisfaciendo a la Real. Una cesión con compra a futuro si se dieran unas condiciones deportivas tanto por parte del jugador como del equipo. O, incluso, un traspaso menor en el que ambos clubes compartieran los derechos económicos del nigeriano.

Tras Soler y Yangel, la Real no lo puede postergar más

Otro de los argumentos que esgrimía la Real para llevar el caso al último día es que no tiene prisa. Si Sadiq no se marcha, Sergio Francisco le haría hueco en la delantera. Por ello, los fichajes de Carlos Soler y Yangel Herrera estaban por delante entre las prioridades de mercado realistas. Ahora, con estas operaciones cerradas, en el Valencia se espera que Aperribay colabore y se acelere en la búsqueda de una solución final de consenso. Tan solo quedan horas hasta las 23:59 horas.

En cuanto a las alternativas a Sadiq, una ha estado por delante de las demás hasta hace solo cuestión de horas. La de Cyle Larin con el Mallorca deseando que el Valencia volviera seriamente a la carga por él. Ahora mismo, aunque con un menor encaje en las necesidades deportivas de Corberán como complemento de Hugo Duro, la del canadiense hubiera significado una cesión sin obligación de compra, por lo tanto, más asequible en lo económico. No obstante, el que sí ha ido a por el delantero de Canadá con fuerza en las últimas horas ha sido el Feyenoord.

Aun así, el Valencia ha trasmitido a lo largo del fin de semana que tiene más posibilidades trabajas por si, a la postre, el caso Sadiq no tuviera un final feliz.