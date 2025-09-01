Ron Gourlay, sobre Sadiq: "Hicimos una buena oferta, pero ha sido rechazada"

Punto final al trabajo en oficinas relativo al mercado de fichajes estival. El Valencia CF cerró este lunes el periodo de traspasos con la incorporación de Lucas Beltrán, atacante argentino procedente de la Fiorentina que fue la opción escogida por el club una vez se cayó definitivamente la operación por Umar Sadiq. La dirección deportiva arrancó el lunes tratando de cerrar al nigeriano pero fue imposible llegar a un acuerdo con la Real Sociedad.

Una vez cerrado el mercado, Ron Gourlay, CEO del club, se ha pronunciado acerca de la operación fallida de Sadiq. En declaraciones recogidas por Radio Esport, Gourlay ha explicado que "no ha habido ningún problema con Sadiq, estábamos preparados para una cesión, pero no se ha dado. También había otras opciones sobre la mesa".

El escocés especifica que el Valencia, aunque inicialmente pretendía una cesión, aceptó el traspaso que prefería la Real, pero aún no hubo entendimiento en cuanto a las cantidades: "Son cosas que pasan en el fútbol. La Real quería un traspaso permanente, nosotros queríamos una cesión, pero presentamos una oferta de traspaso, pero no llegó a un acuerdo. No estamos enfadados con la Real. Hicimos una buena oferta que ha sido rechazada. Tiene que haber un acuerdo entre las 3 partes".

"Contentos" con Lucas Beltrán

Gourlay también se pronunció sobre el jugador que finalmente recala en Mestalla, Lucas Beltrán. El CEO expresó que "club, entrenador y propietario están contentos".