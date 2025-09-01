Sergi Canós, rumbo al Real Valladolid

El Valencia había llegado al último día de mercado con varios casos por resolver en la operación salida. Finalmente, el club acordó con el Mirandés las cesiones de Alberto Marí y Pablo López, que se reecuentran con Iker Córdoba para jugar a modo de préstamo en Anduva duranto toda la temporada 2025/26. En cuanto a Sergi Canós, otro de los culebrones del verano, todo apunta a que se marcha al Real Valladolid, uno de los equipos punteros en Segunda División.

Parecía el caso más encallado del Valencia, pero el club, según ha adelantado Tribuna Deportiva, le ha encontrado sobre la bocina una salida al atacante de Nules. De esta forma Canós pone fin a su corta etapa en Mestalla, en la que ha convivido con más sombras que luces.

El Rayo tanteó al jugador

Según apuntaron diversos medios, el Rayo Vallecano también tanteó el fichaje del extremo, que se hubiera reencontrado con Fran Pérez, pero finalmente descartó esa opción y el Pucela cerró su llegada. Es el enésimo movimiento que protagonizan Valencia y Valladolid en los últimos años después de operaciones como la de Marcos André, Amallah, Cömert, Cenk o César Tárrega.