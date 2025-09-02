"Nunca hemos estado dispuestos a aceptar una cesión de Sadiq al Valencia"

El de Umar Sadiq ha sido el principal culebrón del Valencia CF durante todo el verano. El club tenía claro que quería al futbolista nigeriano de vuelta después de los frutos que dio en el segundo tramo de la temporada pasada, en el que fue importante para el resurgir del equipo con cinco goles que se transformaron en puntos. Sin embargo, el Valencia fue incapaz de alcanzar un acuerdo con la Real Sociedad y Sadiq, finalmente, se queda en San Sebastian, a menos que el mercado árabe le presente una oferta que le seduzca.

Este lunes por la noche, el Valencia, con Ron Gourlay como portavoz, ofreció su versión de los hechos. Poco después, Sadiq emitió un mensaje en sus redes sociales lamentando que las negociaciones colapsaran. Este martes, en una rueda de prensa concedida por Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, ha sido el turno para que el conjunto txuri urdin aportara su versión de los hechos.

En primer lugar, Aperribay dejó claro que "Sadiq ha tenido muchas ofertas durante el verano, hemos tenido que dar muchas oportunidades para que pudiera salir". En cuanto a la opción del Valencia, el presidente confesó lo que era un secreto a voces, que el jugador "quería ir al Valencia". Sin embargo, el presidente realista confesó cuál fue el principal escollo para el acuerdo: "Estábamos dispuestos a que se saliese, pero, si aceptábamos que saliese cedido, que es la oferta que teníamos principalmente, y no funcionaba la cesión, el año que viene nos hubiéramos encontrado con la misma situación o peor. Siendo el Valencia y con los antecedentes del año pasado, si iba cedido e iba bien, nos hubiéramos encontrado también en la misma situación. No estábamos dispuestos a aceptar eso". Así, Jokin Aperribay dejó claro que la Real también pretendía la salida del futolista, pero siempre mediante un traspaso.

Opción de traspaso al Valencia

Una vez el Valencia entendió que no había opciones de obtener la cesión de Sadiq, aceptó negociar un traspaso a partir del "domingo por la tarde", según el mandatario txuri urdin, pero la oferta "tampoco satisfacía lo que la Real quería".

Con las negociaciones ya caídas, el propio lunes Sadiq "dice que está dispuesto a ir a otros clubes, pero ya muy tarde". Aperribay, contundente, afirma: "Él podía decir 'no' a todos los clubes y nosotros 'no' al Valencia". Insiste en que "no iba a ir al Valencia cedido". Sobre la oferta de cesión del Valencia, el presidente afirmó que "la Real hubiera ganado menos con esta cesión que con la del año pasado".

Futuro de Sadiq

Jokin Aperribay transmitió estar contento de que Sadiq finalmente se haya quedado en San Sebastián aunque dejó la puerta abierta a que pueda marcharse a mercados que todavía estén abiertos (como el árabe), o en enero cuando se habra el mercado de fichajes invernal. "Estoy tranquilo y contento de que esté aquí. Quedan más mercados, y si no hay otro en enero. No tenemos ninguna prisa y ya veremos lo que pasa".