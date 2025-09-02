ESPECIAL | VALENCIA CF
Análisis del mercado de fichajes del Valencia CF
El pasado 1 de septiembre a las 23:59 sonó la bocina del cierre de mercado de fichajes en LaLiga. Prácticamente todos los equipos del torneo tenían trabajo por hacer y, por lo general, lograron concretar un mínimo de operaciones. Solomon (Villarreal) fue el último fichaje en validarse, mientras que equipos como Getafe, Girona, Sevilla y Levante UD fueron los que más apuraron para inscribir a sus jugadores.
En clave valencianista, salieron piezas importantes como Mamardashvili, Mosquera, Yarek, Enzo o Sadiq, pero llegaron otros como Agirrezabala, Copete, Santamaría, Ugrinic, Danjuma, Raba, Ramazani o Beltrán. El tiempo dará o quitará aciertos.
Y además, puedes acceder al amplio catálogo de contenidos de nuestro portal valencianista, a los dorsales de la primera plantilla y el calendario liguero de los de Carlos Corberán.
Portería y defensa
Agirrezabala por Mamardashvili
Garantía: Julen aterriza en Mestalla como portero de garantías en busca de minutos. A la sombra del internacional Unai Simón, el Athletic le brindó la oportunidad de jugar en el Valencia CF como cedido. Arranca el curso como meta titular por delante de Dimitrievski y ofrece una gran colocación, mando sobre la defensa y buen juego de pies como carta de presentación. El Valencia CF se guarda una opción de compra de 12 millones por el vasco.
Adiós de Jaume: El veterano guardameta abandonó el club a final de temporada y su plaza como tercer portero queda, en principio, en manos de Cristian Rivero.
La marcha de Mosquera y Yarek
Canteranos: Ambos centrales estaban llamados a liderar la zaga valencianista durante muchos años, pero el mercado valencianista les llevó al Arsenal y PSV respectivamente. La recuperación de Diakhaby y la explosión de Tárrega como MVP del pasado curso, clave.
Copete, clave
Fichaje: El central andaluz ha recalado en Mestalla previo pago de 3,6 millones al Mallorca. Es el sustituto natural de Mosquera, pero todavía tiene que ganarse el puesto. Arrancó LaLiga en el once inicial, pero será clave el esquema de Corberán y si emplea dos o tres centrales.
Cömert y Cenk
Mala cesión: Tanto el suizo como el turco cuajaron otra pésima temporada. Ambos fueron cedidos al Valladolid y no lograron mostrar sus mejores cualidades, descendiendo con el equipo a Segunda. Cenk, descartado desde el inicio, ha vuelto a marcharse cedido al Colonia. Por su parte, Cömert se ha quedado como última alternativa para la zaga. Corberán prefirió quedárselo si no llegaba un segundo central, pero tendrá que trabajar muy duro si quiere ser tenido en cuenta este curso.
Centro del campo
Enzo y Guillamón
Salidas: La salida de ambos pivotes dejaba tocado el puesto, donde sólo quedaba Pepelu como alternativa natural para acompañar a Javi Guerra. No se pudo alargar la cesión del argentino y el Valencia optó por acudir al mercado, incorporando a Santamaría y Ugrinic. El francés llegó del Stade Rennes por dos millones, aportando experiencia a un puesto vital. Por otro lado, el suizo deja atrás al Young Boys por 4 kilos. Su perfil es más ofensivo que el de sus predecesores, pero puede complementarse perfectamente con cualquier compañero.
Raba, libre
Enlace ofensivo: Dani Raba fue, junto a Rosier y Juan Cruz, lo mejor del Leganés el pasado curso. Terminó su contrato con los pepineros y se decantó por la oferta valencianista en una operación similar a la que ejecutaron el curso pasado con Luis Rioja. El atacante puede jugar en diversas posiciones, tanto centradas como a un lado, pero su misión principal podría ser trabajar como enlace entre el centro del campo y el punta.
Iván Jaime y Canós, fuera
Descartados: Ninguno de los dos logró protagonismo esta temporada, por lo que el primero regresó al Oporto y el segundo fue descartado por el entrenador. Era la última alternativa para los puestos de banda y no terminó de aprovechar sus oportunidades. En el último día de mercado terminó saliendo cedido al Valladolid, donde buscará relanzar su carrera.
Fran Pérez
Salida sorprendente: El canterano se marchó al Rayo Vallecano, con quienes disputará competición europea. El habilidoso jugador de banda sufrió una lesión que le apartó de los planes del técnico, perdiendo protagonismo con el primer equipo a pesar de ser un habitual en la selección sub-21.
Delantera
Caso Sadiq
Sin acuerdo: el delantero nigeriano era el favorito y esperó al club de Mestalla hasta el último minuto de mercado. La Real Sociedad quería dinero y estuvo dispuesta a perderlo con tal de no dar su brazo a torcer ante un Valencia CF que jugó sus bazas y terminó perdiendo la mano.
Hugo Duro, único '9'
Perfil de ataque: La salida de Rafa Mir y el no regreso de Sadiq dejan a Hugo Duro como único '9' nato. También volvió a marcharse cedido Alberto Marí. Las alternativas ofensivas de Corberán son numerosas, recolocando segundos puntas o extremos como atacantes de referencia en caso de no contar con el madrileño por cualquier motivo.
Danjuma y Ramazani
Velocidad: Corberán abraza la llegada de dos atacantes con capacidad de jugar tanto en banda como por el centro, pero siempre con la velocidad y habilidad como talento principal. Ambos serán los encargados de generar rupturas y ganar las espaldas de las zagas rivales.
Lucas Beltrán
La alternativa: Tras la no llegada de Sadiq, Ron Gourlay apostó todo a la cesión del delantero argentino de la Fiorentina como plan alternativo. El atacante es de un perfil opuesto al del nigeriano, pero puede compenetrarse a la perfección con cualquier tipo de delantero. Presión y lucha como seña de identidad.
SUPERDEPORTE
Texto:
Javier Bengoa.