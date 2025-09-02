Vicente Guaita, una opción en la recámara si sale Dimitrievski

Los principales mercados de fichajes cerraron sus puertas este pasado lunes con incorporaciones de última hora y movimientos a contrarreloj, dejando las plantillas de LaLiga, Premier League, Bundesliga... prácticamente definidas. A pesar de ello, hay una serie de mercados 'exóticos' que cierran más tarde y que podrían ofrecer una vía de salida a futbolistas que no han encontrado un destino ideal en los campeonatos principales. En el Valencia CF es el caso de Stole Dimitrievski, que colecciona intereses en Arabia Saudita, Qatar o Turquía.

La premisa es la misma que en los últimos meses, si llega una oferta satisfactoria para el macedonio y para el club, el Valencia le abrirá la puerta de salida. Si cristaliza, el conjunto de Mestalla ya solamente podrá acudir al mercado de agentes libres... en el que le espera desde hace meses Vicent Guaita, como informó este diario antes del cierre del pasado lunes.

El guardameta de Torrent está sin equipo porque ha esperado todo el verano a que se solventase el culebrón de Dimitrievski porque su deseo es el de volver a Mestalla y poner su experiencia al servicio del equipo que le vio nacer y que lo lanzó en el fútbol de élite.

Guaita quiere acabar su carrera en Mestalla

Guaita quiere finalizar su carrera vistiendo de nuevo la camiseta del Valencia CF y el club le tiene en su elenco de alternativas por si finalmente es capaz de sacar a Dimitrievski en las condiciones que quiere. En esta tesitura, el torrentí a sus 38 años ha esperado durante meses con la esperanza de que se abra esa ventana.

Los mercados todavía abiertos son los de Países Bajos, Noruega y Brasil, que cierran el 2 de septiembre; Austria, Croacia y Ucrania, cuyo plazo se extiende hasta el 5 de septiembre; Bélgica y Polonia, abiertos hasta el 8 de septiembre; y República Checa, Rumanía y Suiza, que lo estarán hasta el 9 de septiembre. También permanece abierto el mercado de Arabia Saudí hasta el 10 de septiembre, mientras que en Turquía se cerrará entre el 11 y el 12 de septiembre. Finalmente, en Grecia se estima que el plazo concluirá el 12 de septiembre, el penúltimo antes de Catar, abierto hasta el día 15.

Stole Dimitrievski no ha podido ser titular en el Valencia desde que llegara el pasado verano / JM LOPEZ

Es decir, las opciones se van a ir cerrando de forma paulatina para Dimitrievski hasta que el próximo 15 de septiembre ya no quede ninguna. En caso de darse, el Valencia acudirá al mercado de libres para tener un segundo portero y Guaita está en la recámara.