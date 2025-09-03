Cañizares, contundente con el objetivo "de la vergüenza" del Valencia CF

Santiago Cañizares, para muchos el mejor portero de la historia del Valencia CF, y uno de los exjugadores más comprometidos con la denuncia a la situación que vive el club bajo la gestión de Peter Lim, opinó una vez cerrado el mercado sobre cuál debe ser el objetivo del equipo esta temporada.

El que fuese guardameta de la entidad de Mestalla en su etapa dorada tuvo muy claro el objetivo que hay que exigirle al Valencia de cara a la campaña 2025-26, no sin antes dejar claro que a su juicio los valencianistas "no van a sufrir" por el descenso como en temporadas anteriores porque tiene "mejor entrenador y una plantilla suficientemente amplia para no sufrir", explicaba en Cope.

A partir de ahí, el de Puertollano explicó que el "objetivo mínimo, el de la vergüenza" debería ser "entrar en Europa, que llevamos seis años sin entrar", señalaba Cañizares. No se quedó ahí, sino que además dijo que si entran "el séptimo y el octavo, más fácil no se lo pueden poner".

Santi Cañizares durante una entrevista / EFE

Inversión de mitad de tabla

El club ha recuperado los niveles inversores de los veranos 2021, 2022 y 2023 con cifras entre 10 y 15 millones de euros. Nada parecido a la etapa previa a la pandemia de coronavirus, en la que se rozó la barrera de los 200 millones entre los cursos 14/15 y 15/16, y se superó la de los 100 en la ventana estival de 2018.

Conforme a los datos de 'Transfermarkt', sitio especializado en el mercado del fútbol, diez equipos de LaLiga han realizado una inversión mayor que la del Valencia CF: Atlético, Real Madrid, Villarreal, Betis, Barcelona, Girona -apoyado con el músculo financiero del City group-, Real Sociedad -en un esprint final en el que se llevó a Carlos Soler y Yangel Herrera-, Espanyol, Celta y Athletic Club, que tiene pendiente la inscripción de Aymeric Laporte, procedente de Arabia Saudita con un elevado salario.

Por detrás de los valencianistas, sigue Alavés, Mallorca, Rayo, Elche, Levante, Osasuna, Oviedo Getafe y un Sevilla, angustiado económicamente que apenas ha gastado 250 000 euros en la cesión del mediocentro Batista Mendy (Trabzonspor). Mientras tanto, los hispalenses se han desprendido de los elementos más cotizados de la plantilla. Badé (25 millones), Lukébakio (20) e Idumbo 10), vendidos a Bayer Leverkusen, Benfica y Mónaco, respectivamente.

Octava plantilla más valiosa

Siguiendo con los datos ofrecidos por el mismo portal, el Valencia tiene ahora la octava plantilla más valiosa del campeonato nacional de Liga, muy alejada del estatus histórico del conjunto de Mestalla, pero compatible con plantearse el objetivo europeo del que habla Cañizares.