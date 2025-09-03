Luis Rioja, enfilado hacia la renovación

El pasado lunes cerró el mercado para el Valencia CF y para los principales clubes del fútbol europeo. Ocho fichajes y tres ventas significativas ha sido, a simple vista, el balance en Mestalla. No obstante, algunas cuestiones han quedado pendientes. Por ejemplo, una posible salida del portero Stole Dimitrievski a cualquiera de las ventanas aún abiertas -México, Arabia Saudita, Catar, Turquía, Rusia y Grecia-, lo que conllevaría el fichaje de un portero libre. Además, nuevas conversaciones para la renovación de André Almeida, que ha permanecido en la plantilla con uno de los salarios más bajos, así como la situación contractual de Luis Rioja, de la que menos se ha escrito y hablado en los últimos meses, tiempo en que el club renovó los contratos de Jesús Vázquez, César Tárrega, Javi Guerra y, finalmente, Diego López.

Luis Rioja, fichado el verano anterior procedente del CD Alavés, se convirtió pronto en uno de los jugadores más importantes en una temporada en la que el Valencia sufrió seriamente el riesgo de descender a Segunda. Contratado en su día para dos temporadas, el extremo sevillano termina contrato el 30 de junio de 2026. Si nada cambia, la continuidad la próxima campaña del zurdo no corre ningún peligro, ya que existe una cláusula para que renueve por un año más automáticamente. Sin embargo, debido al rendimiento que Rioja ha ofrecido sobre el campo y su ascendencia positiva dentro del vestuario está en estudio el premiarlo con una renovación mejorada que la establecida de manera inmediata si cumple un número determinado de partidos oficiales.

Camino de la renovación automática

El extremo izquierdo -juega en los últimos meses en la derecha cubriendo las necesidades del equipo- se encuentra a 15-16 partidos con más de 45 minutos sobre el campo de cumplir con la cláusula de renovación automática. Por el momento, Rioja ha rebasado ya ese límite de minutos en las tres primeras jornadas de la competición frente a la Real Sociedad, Osasuna y Getafe. En los tres ha sido titular para Carlos Corberán. Es decir, si completa la primera vuelta de la Liga, la renovación sería automática en principios de enero.

La regularidad, precisamente, ha sido una de las marcas de distinción de Luis Rioja como jugador del Valencia. En la pasada Liga 24/25, el andaluz estuvo a disposición del entrenador, tanto de Rubén Baraja como de Carlos Corberán, en 36 jornadas. Tan solo se perdió dos. La primera, porque la tuvo que disputar con el Alavés antes de que se concretase su llegada a Mestalla a cambio de 1,5 millones de euros. Y la segunda, por sanción. Se perdió la victoria en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid (1-2) por acumulación de tarjetas amarillas. De hecho, Corberán solo lo dejó en el banquillo en la última e intrascendente jornada vivida contra el Betis en el Villamarín, y en el empate a un gol en Girona.

Si Rioja sigue siendo el puntal en el que se ha convertido para el entrenador, su renovación será automática en los primeros días del mercado invernal. No obstante, podría llegar antes de 'motu propio' por parte del Valencia. El futbolista de 31 años ha caído como anillo al dedo en Mestalla, donde ha conectado con una afición que aprecia su trabajo dentro y fuera del campo en pro del Valencia.