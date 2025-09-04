En Directo
Directo | "La Fiorentina sólo quería una venta, pero al final accedieron a la cesión"
El Valencia CF presenta a sus últimos fichajes: Ramazani y Beltrán
El Valencia CF presenta a sus últimos fichajes este jueves a partir de las 13 horas. Ramazani y Beltrán han llegado para reforzar el ataque.
Ahora llega el momento para las fotos y demás
Beltrán: El primer año en la Fiore hice un buen año y pudimos llegar a una final que perdimos. El segundo curso no me pudo expresar al máximo en el campo, tal vez por la liga o el ritmo, no sé. Tal vez aquí en el Valencia un cambio de liga podría hacer volver a sentirme como antes. Debo aprovechar la oportunidad.
Ramazani: Venir aquí me puede ayudar mucho y también lo que me puede ayudar el entrenador.
Sentimiento al enterarse del interés del Valencia CF.
Beltrán: Conociendo la exposición del Valencia y los grandes jugadores que pasaron por aquí siempre creí que era el lugar adecuado:
Ramazani: Lo primero que sentí es el amor.
¿Hablaste de Villa? ¿Familia de Beltrán en España? Fama de Corberán.
Ramazani: El míster me empuja siempre y quiere lo mejor de mí para dar mi mejor versión. Me encantó David Villa como futbolista.
Beltrán: Tengo a mi tío y primo en Lleida y me escribieron cuando se enteraron de mi fichaje. Y sí, Corberán tiene bien merecida la fama.
Diferencias con otras ligas y jugar en España
Ramazani: Quería regresar a LaLiga porque jugué mucho y disfruté también.
Beltrán: Se juega diferente y se nota desde los primeros entrenamientos, por más ritmo, intensidad y defensas más abiertas.
¿Valencia CF a largo plazo?
Beltrán: No hizo falta que me convencieran porque el Valencia CF es una institución muy grande tanto en España como a nivel mundial. También sabía que la ciudad era muy linda y se vive muy bien.
Ramazani: Me gusta mucho el club y cómo juegan cuando jugué contra ellos.
Ofertas recibidas.
Beltrán: Fueron dos meses difíciles para mí por entrenar, pero no poder jugar. Se me hizo difícil. Hubo charlas desde hace 15 días, pero la Fiore sólo quería una venta y parecía que las condiciones no se daban, pero finalmente la Fiorentina accedió a un préstamo y eso fue fundamental para mí.
Jugaste con Sadiq, ¿hablaste con él?
Me hubiera gustado, pero esto es fútbol y no ha venido.
¿Has hablado con Enzo?
Sí. Somos de la misma ciudad y nos enfrentamos desde los 10 años y me habló muy bien de la ciudad y que no me querré ir nunca de aquí. Su familia sigue viviendo aquí. También me dijo que Mestalla es increíble.
¿Europa?
Beltrán: LaLiga es un torneo muy difícil y nadie nos puede asegurar nada aunque demos lo mejor de nosotros todos los días, trabajando y preparando cada partido.
