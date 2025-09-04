Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | "La Fiorentina sólo quería una venta, pero al final accedieron a la cesión"

El Valencia CF presenta a sus últimos fichajes: Ramazani y Beltrán

Beltrán y Ramazani

Beltrán y Ramazani / VCF

Javier Bengoa

Javier Bengoa

El Valencia CF presenta a sus últimos fichajes este jueves a partir de las 13 horas. Ramazani y Beltrán han llegado para reforzar el ataque.

