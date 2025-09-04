Directo | "La Fiorentina sólo quería una venta, pero al final accedieron a la cesión"

Beltrán: El primer año en la Fiore hice un buen año y pudimos llegar a una final que perdimos. El segundo curso no me pudo expresar al máximo en el campo, tal vez por la liga o el ritmo, no sé. Tal vez aquí en el Valencia un cambio de liga podría hacer volver a sentirme como antes. Debo aprovechar la oportunidad.

Ramazani: Venir aquí me puede ayudar mucho y también lo que me puede ayudar el entrenador.