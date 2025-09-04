A Flick se le acumulan los problemas antes de recibir al Valencia CF

Tras el parón por selecciones, al Valencia CF le espera una difícil visita al FC Barcelona, lo que todavía se desconoce es si será en el estadio Johan Cruyff, de la Ciudad Deportiva azulgrana, o en el Camp Nou con limitación de aforo. El Barça, que trabaja a contrarreloj para recibir las garantías que le permitan jugar en su reformado estadio, debe tomar una decisión este viernes y confiar en que LaLiga la apruebe.

El del escenario del partido no es el único problema que atormenta al conjunto azulgrana para el partido ante el Valencia. Hansi Flick deberá lidiar con la baja de uno de sus futbolistas clave en la zaga, Alejandro Balde, que este miércoles fue víctima de una lesión muscular que le impedirá medirse al conjunto de Carlos Corberán. Tampoco parece posible su presencia en el debut azulgrana en Champions ante el Newcastle.

La hora de Gerard Martín

De no inscrito a titular. El sustituto de Balde en el lateral izquierdo tiene nombre y apellidos y no es otro que Gerard Martín. El canterano del Barça ya tuvo mucho protagonismo el curso pasado con las frecuentes lesiones de Balde y este año parece que lo empieza de la misma manera. Fue baja en las dos primeras jornadas por los problemas del Barça para inscribir pero en la jornada cuatro será titular frente al Valencia. Gerard Martín, de un perfil diferente a Balde, es un lateral que gusta mucho a Flick, como se demostró la temporada pasada.

Javi Guerra junto a Diego López y Gerard Martín en Las Rozas / SeFútbol

Flick busca el compañero perfecto para Cubarsí

La sorprendente salida de Íñigo Martínez al fútbol árabe ha dejado un hueco en la defensa azulgrana. El futbolista vasco firmó una pasada temporada sobresaliente haciendo pareja con Cubarsí, pero su marcha obliga a Flick a hacer casting en busca del compañero perfecto para Cubarsí, único titular indiscutible.

En las dos primeras jornadas fue Araujo el elegido, pero en la jornada tres ante el Rayo, el técnico alemán probó a Christensen y Eric García como pareja de centrales. La realidad es que todavía ninguno se ha ganado el sitio de titular y ante el Valencia Flick tendrá que seguir probando.

Gavi es duda y Lewandowski coge ritmo

A la baja de Balde podría sumarse la de Gavi, que por lo pronto es duda por unas molestias en la rodilla que le han dejado fuera de la convocatoria con España. El club no quiere tomar riesgos teniendo en cuenta que es la rodilla en la que el jugador español sufrió la rotura de ligamentos hace no tanto tiempo.

Además, Flick sigue esperando la mejor versión de Lewandowski, que de momento no ha sido titular en ninguna de las tres primeras jornadas tras sufrir una lesión muscular pocos días antes de empezar la temporada. Si Flick mantiene su idea de las primeras jornadas, Ferran Torres será titular ante el conjunto de Carlos Corberán.