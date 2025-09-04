Hugo Guillamón, sobre su salida del Valencia: "No tuve las oportunidades que merecía"

Hugo Guillamón fue uno de los culebrones de la operación salida del Valencia CF durante los dos meses de mercado de fichajes. El centrocampista de L'Eliana fue informado por Carlos Corberán de que no entraba en sus planes, pero su situación no se desbloqueó hasta el último tramo del mercado, cuando apareció el Hajduk Split con mucho interés en hacerse con sus servicios.

Ya como futbolista del conjunto croata y aprovechando el parón del fútbol de clubes por compromisos internacionales, Guillamón ha concedido una entrevista en 'Onda Deportiva' en la que se ha pronunciado acerca de su reciente salida del club de su vida.

El futbolista de 25 años explicó que su marcha ha sido "muy dura" por el lazo sentimental que le unía y le sigue uniendo a la entidad de la que siempre ha formado parte: "Cuando llevas tanto tiempo en un sitio es complicada la despedida. Le tengo mucho cariño al Valencia, ha sido duro".

Sobre Carlos Corberán, el cual le invitó a buscar una salida para gozar de los minutos que no iba a disfrutar en Mestalla, Hugo explicó que no tiene ningún problema ni muchísimo menos guarda rencor: "No le reprocho nada a Corberán, pienso que es un gran entrenador, se ve en los resultados". Eso sí, el de l'Eliana deja claro que "no tuve muchas oportunidades". "Esta decisión (la de marcharse) viene motivada por una conversación con él", sentenció.

Un nuevo comienzo

El Hajduk Split se presenta como una nueva oportunidad para él en su carrera deportiva. Ahora espera con ansia su debut en el conjunto de Iván Rakitic, clave en su llegada, que se dará tras el parón de selecciones: "Tenía claro que era la mejor opción para mí y para mi carrera salir del Valencia porque no estaba contando con los minutos ni con las oportunidades que merecía".

Conversación con Rakitic y elección de Croacia

La decisión no fue sencilla pero Hugo explica que una llamada con Iván Rakitic, exfutbolista de FC Barcelona y Sevilla FC, entre otros, fue clave: "(El Hajduk) era una de las opciones y cuando me transmitieron todo el interés porque estuviera ahí se me hizo más fácil. Me llamó Rakitic y me transmitió mucha confianza. Tengo ganas de ayudar al club y al equipo. Aunque muchos no siguen la liga croata sé que tiene mucho nivel, me ha sorprendido".

Guillamón también explica que, aunque tuvo ofertas para seguir en el fútbol español, no le seducía la idea de enfrentarse en algún momento a "su" Valencia.