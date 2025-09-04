Lucas Beltrán desvela lo que le ha pedido Carlos Corberán

Lucas Beltrán fue el futbolista con el que el Valencia CF cerró el mercado de fichajes en una operación relámpago llevada a cabo en las últimas horas de mercado. El futbolista argentino era el plan B a Sadiq y, tras caerse por completo la opción del nigeriano, la entidad de Mestalla acordó con la Fiorentina una cesión de una temporada por el atacante.

Acostumbrado a jugar de '9' en sus últimos partidos en el Artemio Franchi, Beltrán es un jugador polivalente, capaz de desenvolverse como mediapunta también. En la rueda de prensa de presentación como nuevo jugador del Valencia, el argentino desveló que ya ha mantenido una convesación con Corberán sobre lo que espera de él: "Ya hablé con el míster sobre la presión alta y que puedo jugar de '9' o en posiciones cercanas, más creando juego". Sobre lo que espera aportar al equipo, añadió: "Me brindo al máximo al equipo con presiones, pases y profundidad. Espero también goles y asistencias".

Florence (Italy), 06/02/2025.- Fiorentina's Lucas Beltran (C) in action during the Italian Serie A soccer match between ACF Fiorentina and FC Inter, in Florence, Italy, 06 February 2025. (Italia, Florencia) EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI / CLAUDIO GIOVANNINI

Beltrán, discreto con su objetivo de goles

El argentino fue preguntado, también, por si se ha marcado un objetivo de goles a lo largo de la temporada. Aunque desveló, que "sí", no quiso ponerse presión revelando la cifra: "Mi objetivo me lo pongo antes de empezar la temporada, pero el número me lo quedo para mí porque es personal. Si el equipo está bien, en lo personal seguro que también".

Perfil de Lucas Beltrán

Lucas Beltrán es un atacante argentino de 24 años formado en la cantera de River Plate, a la que llegó con apenas 15 años. Tras pasar por las categorías inferiores, su primer salto al fútbol profesional lo dio de la mano del CA Colón, club en el que estuvo cedido una temporada. En el curso 2021/22 regresó a River y se asentó en el primer equipo. Su explosión definitiva en Argentina fue en la temporada 2022/23, en la que anotó 16 goles y repartió cuatro asistencias en 35 partidos entre todas las competiciones.

Su rendimiento no pasó desapercibido en Europa y fue la Fiorentina quien estuvo más rápida para hacerse con sus sevicios. En su primera temporada en el Artemio Franchi ya fue importante, jugando 51 partidos en total en los que anotó 10 goles y repartió tres asistencias. El curso anterior, en cuatro partidos menos, vio puerta seis veces y completó seis pases de gol.

Lucas Beltrán posa con Javier Solís en Paterna / vcf media

Beltrán es un delantero centro, pero también un mediapunta. La realidad es que se trata de un futbolista polivalente que, a lo largo de su carrera, se ha desenvuelto bien en distintas demarcaciones, siempre de ataque. Aunque hasta ahora no tiene ninguna temporada con registros goleadores impactantes, dentro del área es un delantero con buenos movimientos, hábil para generarse sus propias oportunidades y astuto para atacar el espacio cuando un compañero le asiste.

A pesar de medir casi 1,80m, la principal cualidad que le ha permitido jugar también por detrás de un '9' es su toque de balón. Beltrán es un futbolista con buen pie, dominante de la pierna diestra, capaz de dar ese último pase definitivo o regatear en espacios reducidos.

Además, es un perfil interesante sin balón. El argentino es un jugador entregado en la presión y con cierto olfato para detectar fallos en salida de balón. Durante su etapa en la Fiorentina ha marcado algún que otro gol cortando directamente un pase del portero rival.