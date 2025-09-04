Revés de Arabia a Dimitrievski

Derrota de Stole Dimitrievski en su primer compromiso internacional. El portero del Valencia CF, internacional con Macedonia del Norte, ha perdido (2-1) este jueves su partido amistoso contra Arabia Saudí. El valencianista disputó los 90 minutos y encajó los dos goles: el primero al filo del descanso de Feras Al-Brikan (45') y el segundo de Abdullah Al-Hamdan (78').

Stole firmó una buena primera parte y a pesar de la derrota finalizó el encuentro con la segunda mejor valoración estadística de su selección (5 paradas) solo por detrás del goleador. Lució el brazalete de capitán.

Precisamente, Arabia es uno de los mercados todavía abiertos que tienen al portero del Valencia como objeto de deseo. Los otro paises que suspiran por el macedonio son Qatar yTurquía. Su futuro está en el aire, aunque la realidad es que Dimitrievski se siente a gusto en València y cree que puede acabar aportando cosas al conjunto de Mestalla esta temporada. Solo valora salir si llega una oferta que le atraiga y le motive a cambiar de aires.

La premisa del club es la misma que en los últimos meses. Si llega una oferta satisfactoria para el macedonio y para el club, el Valencia le abrirá la puerta de salida. Si cristaliza, el conjunto de Mestalla ya solamente podrá acudir al mercado de agentes libres.