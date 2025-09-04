Ya hay horario para el Valencia CF - Athletic Club
Ernesto Valverde no podrá regresar a la que fue su casa al encontrarse sancionado por sus insultos al colegiado la pasada jornada
La quinta jornada liguera ya conoce sus horarios. El Athletic Club visita Mestalla para medirse al Valencia CF en el que será el duelo más atractivo de la jornada entre dos de los clubes más históricos de la categoría. También destaca la visita del evante UD al Girona en Montilivi, la de Osasuna al Villarreal y la del Oviedo al Elche entre dos de los ascendidos esta temporada.
Estos son los horarios de la quinta jornada de LaLiga:
Viernes 19 de septiembre
21.00 Betis-Real Sociedad
Sábado 20
14.00 Girona-Levante
16.15 Real Madrid-Espanyol
18.30 Alavés-Sevilla
18.30 Villarreal-Osasuna
21.00 Valencia-Athletic Club
Domingo 21
14.00 Rayo Vallecano-Celta de Vigo
16.15 Mallorca-Atlético de Madrid
18.30 Elche-Oviedo
21.00 Barcelona-Getafe
