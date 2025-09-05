Guillamón recupera la sonrisa en Croacia: "Feliz de volver a la cancha"

Hugo Guillamón ya se ha puesto la camiseta del Hajduk Split. El exjugador del Valencia CF ha debutado con el conjunto croata en partido no oficial. Los jugadores del Hajduk empataron 3-3 con el Posušje, equipo de la primera división bosnia, en un partido de entrenamiento a puerta cerrada disputado el jueves por la tarde en Poljud.

El entrenador Gonzalo García no pudo contar con los 14 jugadores que suelen competir con el primer equipo en este partido debido a obligaciones con la selección nacional y lesiones. Decidió dar una oportunidad a los jugadores más jóvenes, así como a Hugo Guillamón y Edgar González, que tuvieron sus primeros minutos no oficiales con la camiseta blanca.

Guillamón salió de inicio y acabó el partido satisfecho como manifestó a través de sus redes sociales: "¡¡¡Sumando minutos al tanque!!! Feliz de volver a la cancha. Ahora quedan unos días para descansar y volver con más fuerza".

Los visitantes se adelantaron considerablemente en los primeros veinte minutos. Primero, Pavlek marcó tras un saque de esquina en el minuto 11, y luego Čuić y Kreković ampliaron la ventaja en los minutos 19 y 21. El Hajduk empató hacia el final del partido. Primero, Šego redujo el marcador a 3-1 en el minuto 73 , luego Bralić marcó el 3-2 en el minuto 79, y el 3-3 definitivo lo marcó Skoko en el minuto 86.

Sin oportunidades con Corberán

Hugo Guillamón explicó recientemente su salida del Valencia: "No le reprocho nada a Corberán, pienso que es un gran entrenador, se ve en los resultados". Eso sí, el de l'Eliana dejó claro que "no tuve muchas oportunidades". "Esta decisión (la de marcharse) viene motivada por una conversación con él", sentenció en declaraciones a Onda Cero. "Tenía claro que era la mejor opción para mí y para mi carrera salir del Valencia porque no estaba contando con los minutos ni con las oportunidades que merecía".