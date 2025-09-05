La espina clavada de Corberán

Carlos Corberán aprovecha el parón de selecciones para preparar el partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga contra el Barcelona. La ausencia de internacionales (solo Stole Dimitrivski y Mouctar Diakhaby han viajado con Macedonia del Norte y Guinea, respectivamente) juega a su favor para seguir puliendo al equipo en la ciudad deportiva de Paterna. El objetivo principal del técnico contra el Barça es dar continuidad a todas las cosas que se hicieron bien contra el Getafe y corregir algunos de los errores que se cometieron en este arranque de la competición.

El Barcelona es una de las espinas clavadas de Corberán de la temporada pasada. El técnico solo perdió seis partidos en el curso 24/25 y dos fueron contra el por entonces nuevo Barça de Hansi Flick. El de Cheste cayó contra el Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Alavés, además de la doble derrota ante los azulgrana. Lo más doloroso fueron las formas. El equipo salió humillado (7-1) de Montjuïc en LaLiga y fue goleado (0-5) en Mestalla en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un sonrojante 12-1 duro de digerir para Corberán y sus jugadores (los que quedan de la anterior plantilla) que afortunadamenta no desvió al equipo de su objetivo.

26 de enero de 2025. Barcelona-Valencia de LaLiga. Un día indigno en la historia del club. El equipo hizo el ridículo en Montjuïc encajando una goleada histórica. Los de Corberán se empeñaron en ponerle la alfombra roja a un Barça que si tiene el día podía haber llegado a los 10 goles. Desde Mamardashvili hasta Hugo Duro, pasando por los otros nueve titulares, la actuación fue impropia de una entidad como la del Valencia.

Corberán y Flick se dan la mano antes del partido de Liga del pasado 26 de enero en Barcelona / EP

Los goles corrieron a cargo de: 1-0 De Jong, 3’; 2-0 Ferran Torres, 8’; 3-0 Raphinha, 14’; 4-0 Fermín, 24’; 5-0 Fermín, 45+; 5-1 Hugo Duro, 59’; 6-1 Lewandowski, 66’; 7-1 César Tárrega (p.p.), 75’. El once fue el formado por: Mamardashvili, Foulquier (Diakhaby, 83’), Yarek Gasiorowski (Iker Córdoba, 82’), César Tárrega, GayàJesús Vázquez, 60’), Pepelu, Javi Guerra, Diego López (Fran Pérez, 60’), Luis Rioja, André Almeida (Max Aarons, 60’) y Hugo Duro.

Más dolor todavía en Mestalla

6 de febrero de 2025. Todavía más dura fue la segunda goleada porque el escenario fue Mestalla. El Valencia volvió a ser humillado a manos del FC Barcelona. El guion fue prácticamente el mismo, con el partido sentenciado en el minuto 20 y la sensación de que existe una categoría entera de diferencia entre los dos equipos. "La mayor humillación en la historia del Valencia CF", titulaba SUPER.

Los goles fueron obra de: 0-1 Ferran Torres, 3’; 0-2 Ferran Torres, 17’; 0-3 Fermín, 23’; 0-4 Ferran Torres, 30’; 0-5 Lamine Yamal, 59’. Corberán, consciente de la necesidad de ganar en LaLiga, salió de inicio con: Dimitrievski, Max Aarons, Cristhian Mosquera, Diakhaby (C. Tárrega, 64’), Yarek Gasiorowski, Jesús Vázquez, Hugo Guillamón (Enzo Barrenechea, 81’), Pepelu, S. C. Tenés (Iván Jaime, 71’), Fran Pérez (Diego López, 64’) y Sadiq (Rafa Mir, 71’).