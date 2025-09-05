Así ha sido el golazo de Pablo López en su debut con el Mirandés

Es difícil debutar de mejor manera que la que ha elegido Pablo López en el Mirandés. El canterano valencianista, cedido esta temporada en Anduva, se estrenaba este viernes con su nuevo equipo y no ha querido esperar para mostrarle a la afición jabata lo que es capaz de hacer.

El atacante de solo 19 años ha saltado al terreno de juego en el minuto 83, cuando su equipo ya ganaba 1-3 al Albacete, y se ha encargado de redondear la goleada a domicilio con un tanto que estará a la altura de los mejores de la semana. Un zurdazo desde fuera del área que ha enganchado con el balón botando, y que da una pequeña pincelada de la cantidad que atesora en su pierna izquierda.

El Valencia confía plenamente en él

Aunque finalmente salió cedido, Pablo López estuvo muy cerca de quedarse en Mestalla esta temporada porque es un futbolista muy del agrado de Corberán. Sin embargo, las llegadas de Ramazani y Beltrán a última hora le cerraban ligeramente la puerta a tener minutos. En cualquier caso, el club confía en que esta cesión al Mirandés sea la idónea para que crezca como futbolista y regrese a Mestalla con más madurez para ser un jugador importante.

Crónica del partido

Goleada del Mirandés ante un inoperante Albacete por 1-4 en un duelo en el que el marcador castigó la falta de remate del Albacete y premió la efectividad del Mirandés.

La escuadra manchega buscaba su primer triunfo de la temporada y ratificar con tres puntos las buenas sensaciones que había experimentado en el arranque liguero, frente a un Mirandés que arribaba al Carlos Belmonte después de conseguir una victoria balsámica en Granada.

Tardó muy poco en adelantarse el conjunto visitante. Tras varios avisos, Bauzá se orientó en la frontal del área blanca y soltó un zurdazo que tocó Mariño. Sin embargo, no pudo evitar que el balón entrase cuando habían transcurrido seis minutos de juego.

Puertas, en el minuto 24, estuvo cerca de equilibrar el marcador en un centro de Morci, pasado, al segundo palo, al que llegó tarde el exfutbolista del Eibar.

La posesión y el dominio de las áreas eran del conjunto local, aunque le faltaba profundidad en sus continuos ataques, pese a lo que eran muy aplaudidos los futbolistas blancos por sus aficionados.

El Mirandés contragolpeaba con fluidez y llegaba con jugadores verticales como Varela, que mandó un balón por encima del larguero, jugada a las que sumó varias llegadas con peligro de Carlos Fernández.

En el segundo acto, salió mejor el equipo albacetense, pero volvió a sufrir en dos contraataques del cuadro babazorro. Primero Carlos Fernández, en el minuto 60, y más tarde Petit (min.67), tras un contragolpe, lograron dos tantos más que pusieron el 0-3 en el marcador.

Escriche, tras una mala cesión de Juan Gutiérrez a Juanpa, marcó a puerta vacía, cuatro minutos después, depositando algo de esperanza al Albacete para afrontar la recta final.

Jon García, tras una acción revisada por el colegiado Alejandro Ojaos, a instancias del VAR, acabó expulsado en el minuto 83 y ello sepultó las esperanzas de la hinchada manchega.

A pesar de ello, el plantel albacetense encerró al cuadro rojillo en los últimos minutos, aunque de manera infructuosa y, en el minuto 95, Pablo López marcó el 1-4 tras un trallazo desde la frontal.

El Albacete sigue sin vencer en liga tras cuatro jornadas, mientras el Mirandés encadena dos victorias consecutivas fuera de casa.