¿Qué fue de Thiago Carleto?

Llegó al Valencia CF como el 'nuevo Roberto Carlos' y lo cierto es que sólo compartía con su compatriota la nacionalidad y la posición en la que se desempeñaba. Hay que remontarse hasta enero de 2009 para recordar el momento en el que Thiago Carleto, el entonces prometedor carrilero, aterrizaba en Mestalla tras abandonar el Santos. Se abonaron 600.000 euros y sólo llegó a disputar 76 minutos con el cuadro valencianista.

El Valencia CF se lo cedió al Elche, pero los ilicitanos cortaron la cesión unos meses después. Desde entonces, se pasó una década de equipo en equipo hasta sumar 16 clubes diferentes, siendo la mayoría brasileños, pero añadiendo aventuras en Paraguay, Portugal y Arabia Saudí. Precisamente el Al-Ittihad llegó a abonar unos sorprendentes 2,3 millones de euros al Atlético Paranaense. Cinco meses después, fue despedido y regresó a Brasil.

Redacción SD

Final de carrera como trotamundos

Thiago Carleto, en su presentación con el Paranaense / At. Paranaense

Entre 2021 y 2022 vistió las camisetas de EC Vitória, Vila Nova y CA Juventus. Desde febrero, el brasileño de 34 años se encuentra sin equipo, pero conociéndole, no es descartable que Thiago Carletti Alves tenga alguna otra sorpresa bajo la manga.

Thiago Carleto, detenido en Brasil

El brasileño fue arrestado el pasado mes de junio en el sureño estado de Santa Catarina debido a que acumula una elevada deuda por atrasos en el pago de la pensión alimenticia de los dos hijos que tiene con su exesposa. Según la decisión judicial, Thiago Carleto, de 36 años, acumulaba una deuda de 291.360 reales (unos 45.000 euros) por los varios meses en que ha dejado de pagar la cuantiosa pensión alimenticia de los dos hijos que tuvo en su relación con Fernanda Alves. Salió rápido de prisión tras abonar parte de la cantidad y comprometerse con la justicia a hacer lo propio con el resto, más allá del plan de pagos futuro. El caso viene de atrás, ya que la denuncia se puso en 2017, cuando acumulaba seis meses de impago (más o menos la mitad de lo adeudado), pero ha sido en 2025 cuando todo terminó de estallar. Hablamos de una pensión de 3.500 euros al mes, toda una fortuna en Brasil.