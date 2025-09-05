Yarek explica su salida del Valencia CF: "Era como que me iba a quedar estancado"
El central recuerda que llevaba "cuatro meses sin jugar" y asegura que su traspaso al PSV "era lo mejor para las dos partes"
Yarek Gasiorowski vive una nueva etapa en su carrera deportiva lejos del club que le vio crecer desde niño: el Valencia CF. El de Polinyà del Xùquer ha firmado un buen arranque de temporada con el PSV (titular en las cuatro primeras jornadas de liga) y está disfrutando de su primera convocatoria con la selección española sub-21. El excentral blanquinegro ha explicado desde la concentración de la Rojita su salida de la entidad de Mestalla. "Yo llevaba cuatro meses sin jugar, llegó la oferta y creo que era lo mejor para seguir porque si no, no sentía que iba a estar dando los pasos adecuados, es como que me iba a quedar estancado. Yo creo que era lo mejor para las dos partes", aseguraba. Estas han sido sus declaraciones al periódico 'La Razón':
Salida del Valencia
Yo llevaba cuatro meses sin jugar, llegó la oferta y creo que era lo mejor para seguir porque si no, no sentía que iba a estar dando los pasos adecuados, es como que me iba a quedar estancado. Yo creo que era lo mejor para las dos partes. Fue todo muy rápido porque yo volví un lunes por la mañana, teníamos doble sesión y se acaba el entrenamiento y me dicen que tengo que coger el primer vuelo. Tuve que ir rápido a coger las zapatillas y despedirme rápido porque tenía el vuelo en 40 minutos.
Sin minutos con Corberán
Baraja fue el que me hizo llegar al primer equipo y debutar. Obviamente, siempre lo recordaré. El fútbol es injusto en ese plan. Un día ganas, casi entras en Europa y eres el mejor. Al año siguiente, a lo mejor, no van las cosas tan bien y todos te quieren matar. Pero el fútbol es así. Es muy jodido. Entrando en que jugara o no jugara, yo eso lo respeto. Hay un entrenador y él es el que manda. Él sabrá quién cree que debe jugar y puede aportar al equipo. Y encima, cuando el equipo iba en la dinámica que iba y empieza a ganar, pues yo entiendo perfectamente la decisión. Yo tenía que seguir trabajando. Si me llegaba la oportunidad, pues aprovecharla. Y si no, pues a seguir trabajando y ya está.
La elección del PSV
Alguna oferta más tuve, pero viendo también lo que era el salto que te da el PSV, lo bien que le viene a los chicos jóvenes, jugar competiciones europeas... Yo lo vi muy claro, la verdad. La verdad que ha sido muy fácil adaptarse. Es un país nuevo y además, yo vengo de estar toda la vida en Valencia, pero la verdad es que muy bien. En lo deportivo, los compañeros me han acogido muy bien, muy rápido y ahí estoy. Me he adaptado muy bien.
Debut en la Sub-21
Es un momento muy bonito para mí y también es el trabajo que vengo haciendo también desde categorías inferiores y con el club. Porque al final, la selección es parones y vas de vez en cuando, pero es el trabajo diario que haces en tu club el que te da para poder seguir viniendo. Y ahora yo creo que es un momento muy bonito.
