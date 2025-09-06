Dos estadísticas para creer en el Valencia de Corberán

El Valencia CF ofreció su mejor versión del arranque de temporada con la goleada al Getafe en Mestalla. El objetivo de Carlos Corberán contra el Barcelona es dar continuidad a todas las cosas que se hicieron bien contra los de Bordalás. El técnico es optimista con el crecimiento del equipo a lo largo de la temporada. Le avalan las sensaciones y las primeras estadísticas de la competición que destacan al Valencia según los últimos datos procedentes de LALIGA BEYOND STATS – plataforma especializada en el análisis estadístico de los jugadores y clubes de la máxima competición nacional.

Y es que, el Valencia de Bordalás es el equipo de LALIGA al que más remates se le tiene que hacer para marcarle un gol y el tercero en cuanto al porcentaje de posesión mantenida tras ganar los duelos aéreos disputados.

Top-1 en LaLiga

El conjunto que dirige Carlos Corberán es el primero del ránking en lo que conlleva a frenar la eficiencia ofensiva rival (remates por gol). Es decir, el equipo al que más remates se le tiene que hacer (20) para meterle un tanto. Además, el equipo ha conseguido bloquear o atajar 24 de los 32 remates realizados por parte de los rivales.

Estadísticas LaLIga / VCF

Otro dato que reafirma la solidez defensiva y el equilibrio con la parte ofensiva es que el Valencia de Corberán es el tercero (tras el RC Celta de Vigo y Real Madrid CF) en la estadística de porcentaje de posesión ganada después de realizar un duelo aéreo.