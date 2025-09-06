El 'fichaje' de última hora de Flick para el Barcelona-Valencia

Hansi Flick dispone de un efectivo más para el Barcelona-Valencia del próximo fin de semana. El Barça ha conseguido tramitar el visado de Roony Bardghji y de esta forma el técnico azulgrana tendrá al sueco a su disposición de cara al domingo 14 de septiembre. Tal y como informa SPORT, el Barça ha recibido la validación de LaLiga para ser inscrito y el futbolista podrá jugar el encuentro con el dorsal 28 y ficha del filial. Eso sí, si el Barça quiere darle ficha de primer equipo, deberá esperar a enero a que se abra el mercado de fichajes.

Por otra parte, según ha informado 'RAC1', Gavi no acaba de sentirse bien de la rodilla durante estos días de parón internacional entrenando en Sant Joan Despí. El dolor continúa y todo indica que se perderá el encuentro ante el Valencia del próximo 14 de septiembre .El entrenador, Hansi Flick, se refirió al caso de Gavi en la rueda de prensa previa al partido de la fecha 3 ante el Rayo Vallecano: "El plan es que pueda estar para el Valencia. Veremos cómo evoluciona. Hoy está mejor que ayer. Somos positivos". Sin embargo, de momento, la evolución no ha sido lo positiva que se esperaba desde el cuerpo técnico."Tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja para el partido contra el Rayo y su evolución marcará la disponibilidad", rezaba el comunicado oficial del Barça.

El estadio también es duda

Lo que no está claro es si el partido tendrá lugar en el reformado Camp Nou o en el Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva azulgrana. El estadio del partido no está claro porque el Barça todavía no ha tirado la toalla a recibir la Licencia de Primera Ocupación del Spotify Camp Nou por parte del Ayuntamiento de Barcelona, último escollo que impide jugar en el Camp Nou. Si no la recibiera a tiempo, el plan b para los azulgranas está claro, jugar en el Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva, con apenas 6.000 butacas en las gradas. Mientras tanto, LaLiga ha dado el OK a que el partido se dispute en el Johan Cruyff si finalmente el Camp Nou no es una opción.