Remontada en el descuento (3-2) con golazo de falta de Sara Tamarit

El Valencia Femenino arrancó su andadura en Primera Federación Iberdrola 2025/26, la segunda categoría del fútbol español, con victoria. Las de Mikel Crespo levantaron un 0-2 en contra del Europa a la media hora del partido y remontaton el partido en el tiempo de descuento (minuto 92) gracias a un gol de falta directa desde la frontal de Sara Tamarit. Un gol que vale tres puntos y significa el primer paso adelante hacia el objetivo de la temporada: el ascenso a LaLiga F.

El partido y la temporada no pudo arrancar peor con un 0-2 en contra en el Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna. Los goles de Julia Serrat en el minuto 5 de potente y ajustado chut de la lateral a la base del poste izquierdo y de Clara Clemente en el 32' desde el punto de penalti fueron un autentíco jarró de agua fría para el equipo y la afición. Por suerte, lejos de bajar los brazos, el Valencia dio un paso adelante y se fue en busca del partido demostrando personalidad desde el primer día de la temporada. Bové tuvo el 0-3 en sus manos en el 43', pero el balón se estrelló en el travesaño. A partir de ahi, cambió la suerte para el Valencia.

Gema recortó distancias en el 45' con un golazo de chilena marca de la casa. Un tanto psicológico porque llegó al filo del descanso. El conjunto blanquinegro salió decidido a por el empate. En el minuto 62 Tere puso las tablas en el marcador de cabeza a centro de Marina Martí. El encuentro estaba igualado. Las de Mikel Crespo no se conformaron con el punto y buscaron el gol de la victoria. Un tanto que se resistió, pero finalmente llegó en el tiempo de descuento (minuto 92) de las botas de Sara Tamarit con una falta directa desde la frontal que daba la vuelta al partido y desataba la alegría en el Puchades. Había que empezar la temporada ganando y el Valencia, a pesar del sufrimiento, lo hizo.

FICHA TÉCNICA

3 – Valencia CF Femenino: Jana, Tamarit, Lena Pérez, Celia, Gema, Monente (Ferrato, min.64), Rebecca E. (Recio, min.64), Pauleta, Tere (Mascarell, min.86), M. Martí, Yasmin (Mbadi C., min.77).

Banquillo: Marina, Marcano, Ferrato, Mascarell, Mbadic C., Esther, Recio.

Entrenador: Mikel Crespo.

2 – CE Europa: Curbelo, Serrat, Ferrer, Bové, Pixu (Plaza, min.60), Fernández, Labrador (Galcerán, min.77), López (C. Sánchez, min.77), Clemente (Gómez, min.46), Márquez, Uranga.

Banquillo: Martínez, Tarifa, Galcerán, Gómez, Plaza, A. Sánchez, C. Sánchez.

Entrenadora: Nany Haces.

Goles: 0-1, Serrat (min.05); 0-2, Clemente (penalti, min.32); 1-2, Gema (min.45); 2-2, Tere (min.64); 3-2, Tamarit (min.92).

Árbitras: principal, Mireya López; asistente 1, Andrea Peña; asistente 2, Marta Mora. Tarjeta amarilla para Márquez (min.28) y López (min.48).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 1 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF ante 441 espectadores.