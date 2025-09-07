Chori Domínguez: "Es una alegría enorme volver a Mestalla y ver a tantos amigos"

La relación entre el Valencia CF y Argentina viene de lejos. Son muchas las estrellas mundiales de dicha nacionalidad que defendieron la elástica local en Mestalla y aunque lo habitual es pensar en nombres como Kempes, Ayala, Otamendi, Aimar, Pijo López y compañía, son decenas los que se pueden apuntar a la lista. Alejandro 'Chori' Domínguez, jugador del Valencia entre 2009 y 2011, fue uno de ellos.

El que fuera atacante aseguró que es una alegría enorme volver al estadio de Mestalla y ver a tantos amigos y gente conocida de su etapa como valencianista. "Se creó una gran relación con todos y para mí es una gran alegría poder volver", dijo en declaraciones al club el exatacante, que a las órdenes de Unai Emery jugó tan solo una treintena de partidos oficiales con el Valencia, con un gol y cinco asistencias, y salió cedido a River Plate.

Presentación del fichaje del Chori Domínguez por el Valencia / SD

Presente en el Valencia - Getafe

El 'Chori' Domínguez trabaja en la actualidad para el histórico River Plate en el Área de Leyendas, una etapa que aseguró que vive "con alegría" porque se reencuentra con mucha gente del mundo del fútbol con la que coincidió, como en el pasado Valencia-Getafe que presenció en Mestalla y que se saldó con victoria local por 3-0. Hay que recordar que el jugador pasó por River Plate como paso previo a una exitosa etapa en Rusia y recalar en el Valencia CF antes de regresar para triunfar de nuevo con los argentinos.