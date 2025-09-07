Diakhaby, a por un paso de gigante rumbo al Mundial

Mouctar Diakhaby está de dulce. Por primera vez desde su aterradora lesión en marzo de 2024 el central del Valencia ha completado dos partidos completos de forma consecutiva, el primero con la camiseta blanquinegra frente al Getafe y el segundo con su selección nacional, Guinea, frente a Somalia. Además, en ambos logró la victoria con una soberbia actuación. La mejor pueba de que el periodo de recuperación y readaptación ya es cosa del pasado, y que está preparado para recuperar su sitio en la zaga del Valencia.

Este lunes, Diakhaby puede redondear un periodo de 11 días fantástico en un partido trascendental para los intereses de su selección. Guinea se mide a Argelia en el partido fuerte del Grupo G de la fase de clasificación africana para el Mundial de 2026. El combinado de Diakha, que viene de vencer a Somalia en el primer partido de este parón, necesita el triunfo para no perder comba con el segundo y tercer clasificado del grupo, Uganda y Mozambique respectivamente, y para no renunciar definitivamente a la primera plaza que ocupa precisamente Argelia, actualmente con ocho puntos más.

Diakhaby celebra el gol al Getafe con los aficionados / Francisco Calabuig

Guinea es cuarta de grupo, con 10 puntos, a dos puntos de la segunda plaza que podría permitirle jugar el play off (solo en caso de ser uno de los cuatro mejores segundos clasificados). La única opción de clasificarse de dorma directa es siendo primero de grupo, por eso vencer a Argelia se antoja crucial.

A seguir cogiendo vuelo

Mientras Diakhaby sigue encadenando buenas actuaciones, quien también se frota las manos es Carlos Corberán, que recupera a un central clave a lo largo de la temporada. En la jornada tres, en el partido ante el Getafe, la pareja Tárrega-Diakhaby ya demostró que puede dar alegrías en forma de solidez este curso, y cada minuto que dispute el guineano servirá para seguir cogiendo vuelo.