Pedro Alemañ ya es importante en el Granada

Pedro Alemañ va a dar de qué hablar esta temporada. El exjugador del Valencia Mestalla ha recalado en un Granada que arrancaba el curso con el objetivo principal de luchar por el ascenso a LaLiga. Y todo apunta a que difícilmente lo conseguirá, ya que acumula tres derrotas y un empate en las primeras cuatro jornadas de campeonato. Pero hay una luz a final del túnel y tiene un nombre propio: Pedro Alemañ.

El centrocampista de 23 años ha recalado este verano en el Granada con la intención de seguir creciendo deportivamente en la categoría de plata antes de poder dar el salto a la élite. Todavía es joven y por fin fue esta jornada en la que logró hacerse con la titularidad. Y lo celebró con un gol que supuso el empate ante el potente Málaga.

Alemañ no participó en la primera jornada ante el Deportivo de La Coruña (1-3), debutando ante el Eibar (3-0) para disputar los últimos siete minutos de encuentro. En la tercera jornada, saliendo desde el banquillo, demostró que su sitio está en el verde. Jugó la última media hora en la derrota ante el Mirandés (1-2), pero de sus botas se generó el tanto local al asistir a Pablo Sáenz en el gol.

Gol de Pedro Alemañ

Conscientes de su nivel, la cuarta jornada trajo consigo su titularidad. Fue en La Rosaleda y el partido terminó 2-2 gracias al gol que anotó el jugador formado en la Academia valencianista. Disputó todo el encuentro, que fue frenético, y con un zurdazo logró el último tanto del partido que supuso el primer punto del equipo esta temporada.