El penalti de Carles Gil no le basta a New England

El argentino Ezequiel Ponce anotó este sábado su segundo gol consecutivo con Houston Dynamo, pero el uruguayo Lucas Sanabria salvó un punto para Los Ángeles Galaxy en una jornada reducida de la MLS en la que New England Revolution perdió por 2-3 ante Chicago Fire pese al gol de penalti del español Carles Gil.

Ponce celebró su octavo gol de la temporada con el Dynamo, al aprovechar un pase vertical del checo Ondrej Lingr y al fulminar al meta con un potente disparo de pierna derecha a los 35 minutos.

Cuando el Dynamo saboreaba la victoria, los Galaxy, vigentes campeones, pero colistas en esta temporada, evitaron la derrota gracias al joven uruguayo Sanabria, quien igualó en el minuto 99.

El Fire tuvo que jugar en el SeatGeek Stadium en vez que en su casa habitual, el Soldier Field, ocupado este lunes por los Chicago Bears en su primer partido de la temporada en la NFL contra los Minnesota Vikings.

En la fría noche de la Ciudad del Viento, el Fire dominó el encuentro contra el Revolution y tomó una doble ventaja en los primeros diez minutos de la mano de Jonathan Bamba, exjugador del Celta Vigo, y del danés Philip Zinckernagel. En la reanudación, el belga Hugo Cuypers firmó el 3-0.

Carles Gil, una de las estrellas de la MLS

En el Revolution fue titular, con la camiseta número 10, Carles Gil, exjugador del Valencia, del Elche y del Deportivo La Coruña. Su equipo recortó de la mano del lateral Peyton Miller y, en el añadido, Gil metió el 2-3 de penalti.

El español lleva 10 goles y 11 asistencias en lo que va de la temporada de la MLS, pero su equipo cayó a 11 puntos de la zona de 'playoffs'.