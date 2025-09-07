LaLiga acaba de empezar y hay equipos en los que sólo un jugador ha portado el brazalete de capitán e incluso no han oficializado los primeros tres o cuatro futbolistas que, como norma, portarán la insignia. También es verdad que en los últimos tiempos se ha permitido llevar el brazalete a jugadores muy jóvenes, aunque sea sólo por un partido. Gavi en el Barça con 20 años fue un caso curioso entre los que lo portaron en los últimos tiempos. Hay más ejemplos, pero lo cierto es que lo habitual es que entre los primeros capitanes se encuentren los jugadores más veteranos del equipo.

Pueden ser los propios compañeros los que voten por sus capitanes o bien el cuerpo técnico. El caso es que el Valencia CF tiene la capitanía más joven de LaLiga, sobre todo tras la marcha del veterano Jaume Domènech.

Jaume Doménech en el acto de despedida del Valencia / MA Montesinos

José Luis Gayà (30 años) es el primer capitán y son Pepelu (27) y Tárrega (23) quienes le siguen en el rango. Además, como cuarto dueño de brazalete figura principalmente Mouctar Diakhaby (28). Contando al centroafricano, la media de edad queda en 27 años. Ningún otro equipo la tiene tan baja, salvo el FC Barcelona, que la supera levemente.

El Levante UD, capitanía treintañera

Entre los que han dado a conocer sus capitanes oficiales, la mayor media de edad se encuentra en el Betis, donde se acercan a los 33 años. Otros equipos como el Levante UD superan los 31 debido a la edad de Pablo (27 años), Morales (38), Elgezabal (32) y Brugué (28).

Morales abraza a Brugué / SD

El Barça, segundo por Ter Stegen

El segundo club con la capitanía más joven es el FC Barcelona. Ter Stegen mantiene el brazalete (y el dorsal 1) tras muchos años en el club, aunque está lesionado hasta Navidad y después teóricamente luchará desde el banquillo tras el fichaje de Joan García. Las presiones del club para intentar materializar su marcha no surtieron efecto y seguirá siendo culé a sus 33 años. Araújo (26), De Jong (28) y Raphinha (28) son otros tres de los capitanes, mientras que la quinta opción recae sobre Pedri, que a sus 22 años rejuvenece la media de edad hasta los 27,4. Con esto, los culés tienen la segunda capitanía más joven de LaLiga.