André Almeida se recupera del esguince y apunta al Barça

El centrocampista portugués del Valencia CF André Almeida volvió a entrenarse este lunes por la tarde con el resto de sus compañeros, después de recuperarse de un esguince de tobillo en la vuelta al trabajo del Valencia. Los pupilos de Carlos Corberán trabajan ya con la vista puesta en el partido del domingo, a las nueve de la noche, frente al Barcelona en la Ciudad Condal. Un partido para el que, incomprensiblemente, todavía se desconoce cuál será el escenario en el que se disputará.

El equipo valencianista se ejercitó en la Ciudad Deportiva de Paterna después del fin de semana libre para comenzar a preparar este partido contra los hombres de Hansi Flick. Las posibilidades para la disputa de la cuarta jornada de la Liga son el Camp Nou, si de una vez llega la licencia de primera ocupación al club culé, o el Estadio Johan Cruyff.

Con la vuelta de Almeida al grupo después de entrenarse al margen la pasada semana, el técnico Corberán tuvo a su disposición a todos los futbolistas, a excepción de los internacionales Stole Dimitrievski y Mouctar Diakhaby. Los dos ya han disputado los partidos que tenían marcados con sus selecciones, Macedonia del Norte y Guinea, respectivamente, y se les espera para unirse al equipo en la preparación del duelo del domingo ante los actuales campeones de Liga.

Por otro lado, Thierry Rendall ha continuado entrenándose con normalidad, ya con el alta médica, tras diez meses sin competir después de una grave lesión de rodilla.