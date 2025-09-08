El Barça sigue perdiendo jugadores para recibir al Valencia CF

Hansi Flick sigue perdiendo futbolistas de cara a la cuarta jornada de liga en la que el FC Barcelona recibirá al Valencia CF en un estadio, por cierto, que todavía se desconoce. Y es que, a falta de menos de una semana para la disputa del partido, LaLiga no ha obligado al conjunto azulgrana a decidir entre el Spotify Camp Nou o el Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva. El Barça sigue apurando para jugar en su estadio, pero necesita unos permisos finales que todavía no tiene.

En clave deportiva, Hansi Flick, técnico azulgrana, ya perdió hace pocos días a Alejandro Balde, que sufre una lesión muscular que le tendrá en el dique seco alrededor de tres semanas y, por lo tanto, no podrá jugar frente al Valencia. En duda, aunque todo apunta a que también será baja, está Gavi, que siente molestias en la rodilla en la que sufrió la grave lesión y el club, casi con total seguridad, apostará por un planteamiento consevador.

PALMA DE MALLORCA (BALEARES), 16/08/2025.- El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong (d) lucha con Vedat Muriqi, del Mallorca, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que RCD Mallorca y FC Barcelona disputan hoy sábado en el estadio de Son Moix. EFE/ Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

Y el último en sumarse a la lista de ausencias azulgrana es Frenkie De Jong. El neerlandés tuvo que abandonar la concentración con Países Bajos después de tener que ser sustituido en el primer partido contra Polonia por molestias y ahora, tras las exploraciones realizadas, ya se conoce el alcance de su lesión.

El Barça ha emitido el siguiente comunicado: "El jugador Frenkie de Jong ha sufrido una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad".

¿Cuántos partidos se perderá De Jong?

Aunque el club no ha comunicado plazos, el jugador neerlandés es seria duda para disputar el próximo partido contra el Valencia el domingo 14 de septiembre, en el primer encuentro de los de Hansi Flick de la temporada como locales. Lo normal es que no entre en la convocatoria para no correr riesgos innecesarios a estas alturas de la temporada.

En caso de ratificarse su ausencia ante el Valencia, la del neerlandés será una baja sensible para los blaugranas, quienes tampoco podrán contar con Gavi en el centro del campo debido a la lesión que sufre en la rodilla -se ha apostado por un tratamiento conservador-, ni con Alejandro Balde. En su caso, el lateral estará tres semanas ausente tras lastimarse el bíceps femoral en el entrenamiento del miércoles.

Flick cuenta con él, por supuesto, pero tampoco forzará porque tiene alternativas y, sobre todo, porque esto acaba de empezar y no es necesario forzar más de la cuenta. Koeman, de hecho, aseguró antes del partido contra Lituania que "es demasiado arriesgado hacerle jugar", algo que desde el Barça han reafirmado.

El futbolista del Barcelona Alejandro Balde durante el encuentro que su equipo disputÃ³ este domingo 31 de agosto frente al Rayo Vallecano.EFE/ Chema Moya / Chema Moya

En los tres partidos que los blaugranas han disputado en el nuevo curso, Frenkie ya se tuvo que perder el segundo enfrentamiento contra el Levante por su segunda paternidad, aunque en la victoria contra el Mallorca y en el empate contra el Rayo Vallecano sí que formó parte del once.

Casadó, la alternativa

Con la lesión confirmada de Frenkie de Jong y Gavi entre algodones con sus molestias en la rodilla operada, Marc Casadó sube enteros para hacerse con la titularidad en el partido contra el Valencia en Barcelona.

El de Sant Pere de Vilamajor ya fue titular en Levante ante la ausencia por partenidad del centrocampista oranje, por lo que Flick, que como él mismo dijo siempre apostó por la continuidad del canterano, podría darle la alternativa junto a Pedri en la sala de máquinas.