Diakhaby sigue 'volando' pero su Guinea se complica el Mundial 2026

Mouctar Diakhaby afrontaba este lunes un partido trascendental para los intereses de su selección. Tras vencer a Somalia en el primer partido del actual parón por selecciones, Guinea se medía a Argelia con la obligación de ganar para elevar sus opciones de clasificarse al Mundial 2026. El partido ha terminado en un empate a cero que hace mucho más papel a los argelinos que a los guineanos.

El punto sumado deja a Guinea en cuarta posición con 11 puntos, ya sin posibilidad de alcanzar la primera posición que ocupa Argelia con 18. La única posibilidad de jugar el Mundial pasa por ser alguno de los cuatro mejores segundos clasificados, algo que a día de hoy se antoja complicado. Para tener opciones, la Selección de Diakhaby está obligada a ganar los dos partidos del grupo restantes ante Mozambique y Botsuana, asaltar la segunda plaza y esperar que varios de los otros segundos clasificados se dejen puntos en sus respectivos partidos.

Lance del partido / Fédération Guinéenne de Football

Otro partido completado con buenas sensaciones

Aún así, el empate ante Argelia ha tenido su parte positiva para Mouctar Diakhaby, y es que el zaguero del Valencia ha completado su tercer partido consecutivo disputando los 90 minutos (Getafe, Somalia y Argelia). Es la mejor demostración de que su proceso de recuperación y readaptación tras la lesión ya está completamente olvidado, y está listo para recuperar su sitio en la defensa valencianista.

Diakhaby celebra el gol al Getafe con los aficionados / Francisco Calabuig

Además, en los 270 minutos consecutivos que ha jugado en 11 días, Mouctar no ha recibido ni un solo gol, generando una sensación de seguridad muy notable tanto con el Valencia como con Guinea. Con el club de Mestalla, además, vio puerta ante el conjunto azulón.

Regreso a València y a por el Barça

Ya disputados los dos partidos de la ventana de selecciones, Diakha pone punto final a su periplo internacional y regresa a València para incorporarse lo antes posible a los entrenamientos de Carlos Corberán. El objetivo ahora es preparar el partido contra el Barça y volcar sobre el terreno de juego las buenas sensaciones que ha ofrecido en los últimos tres partidos.