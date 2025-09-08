El pasado 1 de septiembre a las 23:59 sonó la bocina del cierre de mercado de fichajes en LaLiga. Prácticamente todos los equipos del torneo tenían trabajo por hacer y, por lo general, lograron concretar un mínimo de operaciones. Solomon (Villarreal) fue el último fichaje en validarse, mientras que equipos como Getafe, Girona, Sevilla y Levante UD fueron los que más apuraron para inscribir a sus jugadores.

En clave valencianista, salieron piezas importantes como Mamardashvili, Mosquera, Yarek, Enzo o Sadiq, pero llegaron otros como Agirrezabala, Copete, Santamaría, Ugrinic, Danjuma, Raba, Ramazani o Beltrán. El tiempo dará o quitará aciertos.