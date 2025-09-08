La leyenda de Mestalla rebasa las 90 temporadas en Primera

El feudo de Mestalla, el cual el Valencia CF prevé cambiar por el nuevo en el verano de 2027, es historia del fútbol español. En la actual temporada, con los partidos frente a la Real Sociedad y el Getafe CF, se ha convertido en el único estadio en sobrepasar las 90 temporadas en la Primera División española. Un hito que demuestra la tradición que descansa detrás del teatro de los sueños de la afición valencianista.

Ningún otro estadio español, como recordó 'Ciberche.net', principal base de datos del Valencia CF, ha alcanzado las 91 temporadas siendo sede de la Liga. Desde que la máxima competición de fútbol en España nació en 1929, estadio valencianista inaugurado en 1929, ha sido uno de sus escenarios protagonistas de manera casi ininterrumpida.

Mestalla se ha erigido en el estadio por antonomasia más representativo del fútbol español. Por encima de los escenarios en los que han jugado sus encuentros, durante décadas, los rivales más grandes del torneo. El Santiago Bernabéu, estrenado en 1947, el Camp Nou, en 1957, el Sánchez Pizjuán, en 1958, o el Benito Villamarín, en 1939, se encuentran todos en historia y leyenda a la cola del templo del Valencia.

Hasta 2019, cuando el Valencia CF cumplió su centenario, el Athletic Club ostentó con San Mamés el honor de disponer del estadio más vetusto y legendario. Fundado en 1913, el viejo San Mamés dio pasó al nuevo en 2013 con 85 temporadas ininterrumpidas -solamente por la Guerra- en Primera división.

Únicamente en siete campañas, el campo del Valencia no pudo ser uno de los elegidos entre la élite. La campaña del estreno en la Liga fue la de 1928/29. Así, hasta que logró el primer ascenso en 1931, el equipo valencianista se perdió los primeros tres años de la máxima categoría. Poco después, en la misma década, se perdería como todos tres temporadas más. Estas por fuerza mayor: la Guerra Civil entre 1936 y 1939.

La otra temporada en la que Mestalla no formó parte del elenco de estadios de Primera llegó en la 1986/87. En aquel curso, a mediados de los años 80, el equipo compitió en Segunda División como consecuencia del trágico descenso sufrido en 1986.

Historia pura, leyenda del fútbol español, Mestalla ha albergado un total de 1485 partidos de Liga en los que su equipo local ha obtenido el siguiente balance: 918 victorias, 332 empates y 235 derrotas. En los últimos tiempos, el encuentro de Liga que se recuerda de manera más emotiva fue el Valencia - Betis de noviembre de 2024. Tras la tragedia de la dana, el equipo volvía a competir y lo hizo en un día de homenaje histórico a las víctimas, personas y localidades damnificadas por la riada del 29 de octubre.

Desde el primer gol anotado en un partido de Primera, obra de Juan Costa en la goleada al Real Unión de Irún en un 5-1 de noviembre de 1931, hasta el más reciente, el de Hugo Duro al Getafe (3-0), la afición valencianista ha presenciado en su feudo un total de 3069 goles. Muchos de ellos, emblemáticos a lo largo de la historia, como el del Forment al Celta en la Liga del 71, el de Miguel Tendillo al Real Madrid para la salvación 'in extremis' en 1983 o el de Rubén Baraja en abril de 2002 al Espanyol... Entonces, el camino hacia el título volvía a abrirse 31 años después.

Por contra, a lo largo de 91 temporadas en la cima del fútbol español, el Valencia ha encajado como local en la Liga 1385 tantos.