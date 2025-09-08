La última tropelía de Tebas con el Valencia CF

Que LaLiga es una vergüenza es algo conocido por todos. No existe nadie en España que defienda el modelo y la estructura de la competición nacional. Y se lo ha ganado a pulso Javier Tebas. Más allá del nivel de juego, Tebas no entiende que muchos de los aficionados desconectarían la tele si no es por el 'fantasy', el 'biwenger' y ver qué hace el jugador de turno que cada uno tiene en el jueguecito del móvil. A Tebas le daría un parraque por saber qué pasaría si desaparecen esos juegos. Pero no vamos a entrar en eso. Yendo al fútbol y a lo importante, no es serio que partidos que se juegan en unos días no tengan estadio, que se cambien de horario o incluso de día encuentros con los aficionados ya habiendo reservado hotel y comprado entrada. Pero a él, que va cacareando que hay que respetar el fútbol y lo de 'no hay que piratear', le importa bien poco el aficionado. De hecho no le importa nada en absoluto.

Y esto no es una opinión populista para dejarse llevar por la corriente sino unas sinceras líneas de alguien que no entiende, sea el Barça o cualquier otro equipo, como el señor presidente de la competición no sabe en qué estadio se jugará un Barcelona-Valencia. Con el máximo respeto de hecho a muchos otros clubes estamos hablando de un duelo entre dos de los mejores equipos de la historia de la competición. Más allá incluso de donde sitúa cada uno a Barcelona y Valencia en ese ránking. La realidad es que incluso en el fútbol regional hay que avisar del campo con cierta antelación, pero resulta que en la máxima categoría eso no importa. Total... como es en la misma ciudad.

El Spotify Camp Nou y el Estadi Johan Cruyff / SD

El problema, como de costumbre, es que en España hace tiempo que tampoco vale de mucho alzar la voz y explicar que las normas deben ser iguales para todos. Que el fútbol hay que respetarlo desde la base, pero que los primeros en dar ejemplo deben ser los de arriba. Ese que se sienta en un despacho trajeado o en un palco representando a una institución. Y en el pasado más cercano la verdad es que no sucede demasiadas veces.

A Tebas le sacaría el tópico habitual de mira qué bien funciona en Inglaterra pero no quiero entrar en tópicos. En España no debería ni tan siquiera hacer falta compararse con la Premier League para ver todo lo que hace falta cambiar y no solo es cuestión de los derechos de televisión. Eso al final es la punta del iceberg. Hacen falta cambiar muchísimas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que el presidente sea menos protagonista con un micro delante hablando de unos y de otros y que dé ejemplo con un fútbol más justo. Con cosas tan básicas como no cambiar un horario a última hora (solo hace falta saber que poner en agosto un partido a las 17:00 es 'matar' al personal) o exigir lo mismo a todas las entidades. Si el lunes es la fecha límite para avisar de dónde se juega un partido, el lunes es la fecha límite. Sin excepción. Supongo que eso será mucho pedir a 'don Javier', que a estas alturas estará más liado pensando en cómo meterse en el próximo 'fregao' con Madrid o Barça para que se hable de él. Un fenómeno.