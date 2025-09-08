Al Athletic se le acumulan bajas importantes para Mestalla

Todavía faltan varios días para la cita que tendrán Valencia CF y Athletic Club en el estadio de Mestalla el próximo 20 de septiembre. También hay una jornada liguera por medio e incluso tres días después se disputará otra intersemanal. Con todo esto, planificar el partido se antoja complicado en estos momentos.

Lo que sí está claro es que habrá bajas. La ausencia de Yeray es más que conocida debido a la sanción por dopaje que se ha conocido este mismo lunes y le tendrá alejado de los terrenos de juego durante 10 meses. Su carrera corre un serio peligro, aunque s eponga a entrenar durante los primeros ocho con el CD Derio de Iker Muniain de Tercera RFEF. Tampoco tiene buena pinta la incorporación de Laporte al no poder ser inscrito en LaLiga, aunque en San Mamés confían en que se haga una excepción con ellos. El problema de la defensa es mayúsculo, ya que el tercer central del equipo, Unai Egiluz, se perderá gran parte de la temporada por culpa de una rotura de ligamento. Mal asunto.

El portero suplente Álex Padilla será baja por sanción al tener que cumplir tres encuentros por su expulsión. Con molestias físicas se encuentran en estos momentos Lekue y Galarreta, jugadores de rotación, pero se espera que puedan viajar a Mestalla.

Nico Williams, baja segura

El delantero del Athletic Club Nico Williams (d), pelea una posesión con el centrocampista del Rayo, Pedro Díaz, durante el encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado entre el Athletic Club y el Rayo Vallecano en San Mamés, este lunes. EFE/ Luis Tejido. (Rayo) (Athletic Bilbao) / LUIS TEJIDO / EFE

El que no estará de ninguna manera en el estadio valencianista es Nico Williams, ya que el navarro se lesionó con la Selección y todo apunta a que será baja cerca de un mes por dañarse el abductor izquierdo.