La vergüenza continúa: La decisión del estadio del Barça-Valencia se retrasa un día más

Tampoco habrá decisión este lunes. Por increíble que parezca, el Barcelona-Valencia no tendrá sede oficial hasta el martes. A solo cinco días de la disputa del partido. El estadio del encuento del domingo (21:00 horas) correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga seguirá un día más en el aire de forma vergonzosa. La chapuza del fútbol español contínua. Todo para favorecer a los de siempre.

La entidad de Mestalla no entiende nada desde hace días. El club blanquinegro esperaba, como publicó SUPER, que hoy por fin se tomara una dedisión al respecto y se resolviera el asunto sin falta, porque entre otras razones desconoce si sus aficionados podran viajar con entradas visitantes con todo lo que supone organizar un desplazamiento lejos de Mestalla. Sin embargo, no será así. Joan Laporta ha ganado tiempo y dispone de un día más de margen con el beneplácito de LaLiga.

La decisión del estadio se aplaza una vez más. El Ayuntamiento de Barcelona realizará una nueva inspección de las obras del Spotify Camp Nou este martes por la mañana y la idea del Barcelona es comunicar la decisión por la tarde. El fútbol español ha permitido al Barça que llegue a la semana del partido sin tener claro todavía dónde celebrará su partido como local contra el Valencia. El estadio del partido sigue en el aire y la entidad culé estira los plazos y apura sus opciones de volver a 'casa' de forma descarada como era deseo de su presidente Laporta con 27.000 localidades entre la Tribuna y parte de Gol Sud. El Camp Nou sigue siendo la opción favorita del presidente tras su intento fallido de reapertura en el Trofeo Joan Gamper.

El problema de Laporta es que la institución todavía no ha recibido el Certificado Final de Obra (CFO) del Camp Nou para remitirlo al Consistorio y ese documento es indispensable para conseguir la Licencia de Primera Ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona. La inspección municipal de este martes a las obras del Spotify Camp Nou será determinante para decidir la sede del partido.

Ok de LaLiga fuera de la normativa al Johan Cruyff

El Barcelona sigue trabajando en sus dos opciones de estadio mientras gana tiempo de cara a las autoridades políticas y deportivas. El Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí con una foro de de 6.000 localidades y no de 8.000 como exige el aforo máximo exigido en Primera División es el plan B. El estadio del filial no cumple la normativa, pero LaLiga aceptó la petición del Barça al considerar la situación como "causa de fuerza mayor". El club se está ocupando de la adecuación del Johan Cruyff a la espera de la validación oficial.

La patronal dio luz verde al campo el viernes de forma sorprendente, pero sigue haciendo auditorias y revisiones para comprobar que el estadio puede albergar el partido. El organismo presidido por Javier Tebas habla de "avances positivos" y espera que el Barça cumpla con las adecuaciones técnicas que ha requerido para dar el visto bueno. Todo son facilidades al Barça. ¿Qué hubiera pasado si el problema del estadio hubiera sido del Valencia? La historia sería bien distinta.