El Barça - Valencia se jugará en el Johan Cruyff

A solo cinco días del partido, el Valencia CF y sus aficionados han conocido, por fin, dónde se disputará el partido de la cuarta jornada de Liga frente al FC Barcelona en la Ciudad Condal. Según informa el diario 'Sport', el encuentro tendrá lugar en el Johan Cruyff, estadio de la cantera blaugrana en Sant Joan Despí. Las mismas fuentes apuntan que así lo hará público el club barcelonés esta tarde mediante un comunicado. El Barça - Valencia, previsto para el domingo 14 de septiembre, a las 21:00 horas, será el escenario provisional en el que el actual campeón estrenará su condición de local en esta temporada 2025/26.

Conforme indica el periodico deportivo barcelonés, la decisión ha sido tomada antes de la última inspección del Consistorio a las obras del Estadi esta misma tarde. El club catalán se encuentra a la espera de la licencia de primera ocupación para poder hacer uso del remodelado Spotify Camp Nou. La elección del Johan Cruyff cierra de una vez la incertidumbre que ha envuelto al lugar en el que se jugaría este partido de la jornada 4. El Barça intentó reabrir para la visita del Valencia con un aforo reducido de 27000 espectadores, pero sin la documentación reglamentaria ha sido imposible.

Otra alternativa, el Estadi Olímpic Lluís Companys, quedó descartada fruto del concierto de Post Malone que se celebrará en la 'montaña mágica' este viernes 12 de septiembre.

Instalaciones listas para el domingo

El Johan Cruyff, con sus 6000 localidades, será por tanto la sede que albergará el choque entre los pupilos de Hansi Flick y los de Carlos Corberán. Durante la última semana, técnicos de LaLiga han inspeccionado las instalaciones del estadio del filial y han exigido una serie de adecuaciones imprescindibles para garantizar la homologación del estadio.

Entre ellas, la instalación de las cámaras de VAR en posiciones óptimas y la activación de un sistema de fibra óptica que permita transmitir la señal con plenas garantías. El club ha trabajado contrarreloj para cumplir con esos requisitos, y de hecho, este martes todavía se han visto a operarios en las tribunas del estadio completando estas modificaciones.

Este mediodía, el futbolista del Valencia Diego López ha manifestado públicamente el malestar que reina en el Valencia y su entorno por la incertidumbre de no saber dónde se jugaría el encuentro, y las consiguientes molestias generadas al club de Mestalla, entre ellas, la disponibilidad que tendrán los aficionados para desplazarse y apoyar el equipo blanquinegro.

"A mí me parece algo increíble que aún no se sepa dónde vamos a jugar. Se tenía que haber resuelto no solo por nuestro equipo sino por los aficionados. Debería haberse resuelto hace ya tiempo. A ver si a lo largo del día de hoy se resuelve, espero que sí", ha comentado el delantero asturiano.