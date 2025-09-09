Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"No firmo el empate, siempre quiero ganar"

El delantero asturiano ha sido el encargado de hablar ante los medios de comunicación como protagonista tras su reciente renovación

Diego López y la duda sobre el estadio en el que jugarán contra el Barça

JM López

Javier Bengoa

Javier Bengoa

El Valencia CF prepara desde hace días el duelo que les medirá al FC Barcelona el próximo domingo, todavía sin estadio confirmado. Este martes, todavía con el encuentro lejos, Diego López ha hablado ante los medios de comunicación, dejando varios titulares optimistas. Entre todos ellos, quizá, el más destacado ha sido su "no" rotundo a firmar un empate esta jornada: "No firmo el empate, siempre quiero ganar y tenemos posibilidades."

Directo | Diego López habla en la previa del Barcelona - Valencia:

