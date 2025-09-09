El Valencia CF prepara desde hace días el duelo que les medirá al FC Barcelona el próximo domingo, todavía sin estadio confirmado. Este martes, todavía con el encuentro lejos, Diego López ha hablado ante los medios de comunicación, dejando varios titulares optimistas. Entre todos ellos, quizá, el más destacado ha sido su "no" rotundo a firmar un empate esta jornada: "No firmo el empate, siempre quiero ganar y tenemos posibilidades."

Parada de selecciones sin estar con la sub-21. Lo he vivido diferente. Sólo nos faltaban Diakhaby y Dimitrievski, así que pudimos trabajar como una semana normal. Una semana más de trabajo normal, pero sin competición el finde.

Pedri y Lamine, resultados... ¿firmas el empate? No lo firmo, sea el rival que sea. Estamos preparando bien el partido y al igual que el año pasado ganamos e el Bernabéu, podremos ganar en Barcelona. Ojalá llevarnos los tres puntos o algo positivo.

Masía Vs Academia VCF. En ambas se trabaja desde abajo y cuando se da el paso hay similitud. Dos grandes canteras.

Superar tus números individuales. Me lo marco como un objetivo más de seguir mejorando. Ahora quizá con más competencia y menos minutos. Es un reto bonito y ojalá poder superar el registro de gples y asistencias para mí y el equipo.

Ilusión por Europa. Luchar por objetivos es bonito y cuanto más alto, mejor. Eso ayuda a que el año sea más bonito y ojalá estemos lo más arriba posible porque es lo que el equipo quiere.

Tu mejor posición. Cómodo me siento en el campo. Me da igual izquierda, centro, derecha o mediapunta. Lo que quiero es jugar y ayudar. Donde me ponga el míster, daré lo mejor siempre.

Fichaje sorpresa en ataque Todos los que han venido son muy buenos. Danjuma tiene un increíble uno contra uno y golpeo. Ramazani también es eléctrico.

Sin ganar en el Camp Nou desde 2016 El resultado del año pasado dolió mucho y estuvimos muy fastidiados, también por el de Copa en Mestalla. Nos tiene que servir para salir todavía con más intensidad. Ojalá se rompa esa racha negativa.