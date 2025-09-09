Diego López habla sobre su renovación y el objetivo del equipo

Una de las noticias positivas del verano ha sido la renovación de Diego López. El futbolista asturiano estampó, tras un dilatado proceso de negociación, su firma en un nuevo contrato con el club que reforzaba su posición dentro del equipo después del paso al frente que ha dado en los últimos años.

El acuerdo llegó y se acordó una continuidad con la que Diego se mostró muy contento: "Ha sido un proceso tranquilo porque las dos partes queríamos lo mismo. Se alargó por temas de tiempos, pero siempre dije que me quería quedar aquí. Soy feliz en el club y la ciudad", eran las palabras del Guajín al respecto de su continuidad.

Pies en tierra con el objetivo

El jugador, además, habló también de los objetivos del equipo, pero manteniendo los pies en el suelo: "El Valencia CF siempre ha tenido esa obligación de estar arriba. El año pasado ya empezamos con esas expectativas y sufrimos mucho, sobre todo la primera vuelta. No debemos marcarnos un objetivo tan pronto y hay que ir partido a partido. A lo largo de la temporada ya se irá marcando", explicaba López.

Asimismo, no escondió cuál es la ilusión del vestuario: "Luchar por objetivos es bonito y cuanto más alto, mejor. Eso ayuda a que el año sea más bonito y ojalá estemos lo más arriba posible porque es lo que el equipo quiere".

Diego López en una acción durante el Valencia - Getafe / F. CALABUIG

La selección, de fondo

En lo individual, el joven atacante explicó que quiere seguir mejorando y firmar mejores registros de goles y asistencias de la temporada pasada para ayudar al Valencia y con la Selección Española de fondo: "Uno siempre sueña con llegar a la absoluta. No sé lo que me falta, más allá de mucho trabajo. Hay un gran nivel y ojalá algún día pueda estar en una convocatoria", ponía de manifiesto.