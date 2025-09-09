LALIGA
Fecha y hora del Girona - Valencia de la octava jornada
El equipo de Carlos Corberán visitará al Girona en Montilivi el sábado 4 de octubre
EFE
LaLiga dio a conocer este lunes los horarios de laLiga en su octava fecha. En ella, el Valencia CF visitará el estadio de Montilivi para medirse al Girona FC. El duelo se jugará a las 16:15 horas del sábado 4 de octubre. En esa jornada, otro de los equipos de la Comunitat Valenciana, el Villarreal CF se desplazará a la capital de España para enfrentarse al Real Madrid. El duelo se disputará el mismo día, sábado 4 de octubre, a las 21:00 horas.
LaLiga EA Sports confirmó los horarios de la octava jornada de la Liga. Son los siguientes:
- viernes 3-oct
21.00 OSasuna-Getafe
- sábado 4-oct
14.00 Oviedo-Levante
16.15 Girona-Valencia
18.30 Athletic Club-Mallorca
21.00 Real Madrid-Villarreal
- domingo 5-oct
14.00 Alavés-Elche
16.15 Sevilla-Barcelona
18.30 Espanyol-Betis
18.30 Real Sociedad-Rayo Vallecano
21.00 Celta de Vigo-Atlético de Madrid
