Fecha y hora del Girona - Valencia de la octava jornada

LaLiga dio a conocer este lunes los horarios de laLiga en su octava fecha. En ella, el Valencia CF visitará el estadio de Montilivi para medirse al Girona FC. El duelo se jugará a las 16:15 horas del sábado 4 de octubre. En esa jornada, otro de los equipos de la Comunitat Valenciana, el Villarreal CF se desplazará a la capital de España para enfrentarse al Real Madrid. El duelo se disputará el mismo día, sábado 4 de octubre, a las 21:00 horas.

LaLiga EA Sports confirmó los horarios de la octava jornada de la Liga. Son los siguientes:

- viernes 3-oct

21.00 OSasuna-Getafe

- sábado 4-oct

14.00 Oviedo-Levante

16.15 Girona-Valencia

18.30 Athletic Club-Mallorca

21.00 Real Madrid-Villarreal

- domingo 5-oct

14.00 Alavés-Elche

16.15 Sevilla-Barcelona

18.30 Espanyol-Betis

18.30 Real Sociedad-Rayo Vallecano

21.00 Celta de Vigo-Atlético de Madrid