El valencianismo compara los nuevos fichajes con los jugadores que se marcharon... y este es el resultado
Las numerosas llegadas ofrecerán más alternativas para Corberán esta temporada, pero el nivel general no dista en exceso
Son muchos los cambios de cromos que ha efectuado el Valencia CF este verano con Ron Gourlay a los mandos. Piezas importantes del curso pasado como Mamardashvili, Mosquera, Enzo o Sadiq han dejado el equipo. También hombres de cantera como Yarek o Fran Pérez en busca de minutos fuera de Mestalla.
En lugar de ellos han llegado incorporaciones como Agirrezabala, Copete, Santamaría, Ugrinic, Raba, Ramazani, Danjuma o Beltrán. Con este contexto, el valencianismo fue cuestionado sobre sus preferencias en una comparación directa entre los que se fueron y los que, presumiblemente, ocuparán su plaza esta temporada. Pues bien, ganan los recién llegados... pero por poco.
Duelos directos entre salidas y llegadas
En la portería Giorgi se lleva el 75% de los votos ante Julen, pero Rivero (59%) supera a Jaume. Es en defensa donde el pasado supera al futuro, ya que Mosquera (84%) y Yarek (87%) superan muy sobradamente a Copete y Cömert. Enzo Barrenechea, que fue una de las sorpresas el pasado curso al ir de menos a más, gana el duelo ante Santamaría con un (53%), mientras que Ugrinic (91%) vapulea en su duelo con Hugo Guillamón.
Muchos cambios en la delantera del Valencia CF
Porcentajes similares presentan los duelos de Ramazani (91%) contra Fran Pérez, de Danjuma (92%) contra Rafa Mir o de Raba (92%) sobre Iván Jaime. Otorbi (76%) supera a Sergi Canós y el nigeriano Umar Sadiq (54%) al argentino Lucas Beltrán.
