El gran gesto de Hugo Duro con un joven valencianista

Que Hugo Duro es un futbolista atípico se ve a la legua con cada intervención fuera del campo. A pesar de que el mundo del fútbol se ha despersonalizado completamente, alejando al aficionado del día a día y dándole un trato de cliente por parte de la industria, todavía hay actores protagonistas que prefieren el trato cercano. El '9' del Valencia CF es uno de ellos.

Se ve en cada intervención pública, en su forma de expresarse en redes sociales... y en gestos con los aficionados. El último de ellos ha sido verdaderamente emotivo, regalando a un joven valencianista una grata sorpresa y dándole la oportunidad de charlar con él. El vídeo, publicado en las redes sociales del club, va cargado de ternura.

Xavi, un pequeño murciélago, se plantó con su familia en la Ciudad Deportiva de Paterna dispuesto a hacerle llegar una carta escrita de su puño y letra, además de expresarle lo que significa para ñel. Lo que no esperaba es que mientras la leía, su ídolo la estaba escuchando justo detrás de él.

Un bonito encuentro

Al acabar de leerla, Hugo le pidió la carta "para guardarla en su cuarto" y le agradeció el apoyo a este menudo valencianista, que con las ideas muy claras le dijo que su sueño es "jugar en el Valencia CF", a lo que el delanterlo blanquinegro le contestó aconsejándole trabajar mucho para conseguirlo.

Hugo Duro celebra su primer tanto de la temporada ante el Getafe / LaLiga

Visiblemente sonriente durante la visita de Xavi, Duro le firmó unos cromos, se hizo fotos con sus familiares y les dijo que si necesitaban algo ya sabían donde encontrarle y que si volvían le daría una de sus camisetas, tal y como pedía en la carta.