OFICIAL: Barça - Valencia, en el Johan Cruyff

Pasadas las 18:40 horas de la tarde, el FC Barcelona ha comunicado cuál será el escenario del partido de la cuarta jornada frente al Valencia CF. Una vez ha obtenido el beneplácito de LaLiga para no cumplir con la reglamentación del mínimo de aforo, alegando razones de "fuerza mayor", el club catalán hace público que el partido será en el estadio principal de su ciudad deportiva en Sant Joan Despí.

Comunicado íntegro

A continuación, el comunicado íntegro emitido por la entidad barcelonista: "El partido correspondiente a la jornada 4 de Liga del domingo 14 de septiembre a las 21.00 horas ante el Valencia CF se disputará en el Estadio Johan Cruyff.

El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Valencia CF, no podrá celebrarse todavía en el Spotify Camp Nou. El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. Por este motivo, el partido se disputará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff.

El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo como ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou. El Club informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y a la gestión de las entradas".