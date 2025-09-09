Cañizares: "En un Valencia CF como este no me hubiera quedado"

Santiago Cañizares es el mejor portero de la historia del Valencia CF y es toda una leyenda viva del club de Mestalla. Pero ello no evita que muestre públicamente unas opiniones contrarias a la gestión que hace Meriton del club desde su llegada. El exguardameta fue un colaborador de lujo este lunes en el programa 'La Banda', presentado por Dani Meroño en À Punt.

"En un Valencia gestionado como el actual, yo, que soy una leyenda, que bueno, que Cañizares es una leyenda tremenda, Cañizares no se hubiera quedado, Cañizares hubiera llamado todos los días, todos los días, todos los días hubiera llamado a mi representante y digo, sácame de aquí, porque esto es un desastre, ¿no? Pero, entonces, ¿el corazón qué es? El corazón es que tú, es como un matrimonio que estableces con ese club, donde tú tratas de dar todo lo que tienes y si el club ves que te da todo lo que tiene y pone al servicio de la plantilla todos los instrumentos que honestamente puede darte pues tú dices, estoy en un gran club y no tengo ganas de irme a ningún sitio" afirmó.

Recordó el gran bloque que tenían a base de nombres y rendimiento deportivo: "Porque esto es una maravilla esa es la sensación que teníamos claro, es verdad que había otros clubes que te pagaban mucho más y otros jugadores que eligieron marcharse es también lógico pero otros preferimos pues que simplemente el club nos valorara un poquito más nuestro trabajo y sacrificáramos ganar tres o cuatro veces más en otro equipo porque queríamos seguir formando parte de un proyecto que realmente nos había recogido como jugadores importantes, pero nos había elevado a la élite, ¿no?".

Cañizares y Ayala, encarándose con Ibrahimovic / EFE

"Pero eso no es una cuestión de corazón. No es una cuestión de corazón. El corazón lo tengo ahora. El valencianismo te queda luego cuando dices, ¿quién soy si no fuera por el Valencia? Eso es, ahí es donde tienes el sentimiento. Pero en el momento lo que estás es defendiendo por encima de todo tu profesión. Y yo creo que eso es lo que hacen todos los jugadores", añadió.

¿Quién soy si no fuera por el Valencia CF?

¿Qué reconoce Cañizares de su Valencia CF?

"Sí, su afición. Su afición sigue llenando un estadio con 40.000 personas. No tiene la misma actitud Mestalla que la que tenía antes el Mestalla crítico, el Mestalla que había antes se ha hecho mayor, se ha aburrido un poco. Pero si en esa fidelidad y en ese patrimonio que tiene el club de tener una afición absolutamente fiel", sentenció Cañizares en 'La Banda'.