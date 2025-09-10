Un equipo de leyendas para homenajear a Puchades

Un equipo de leyendas del Valencia se medirá este viernes a uno de veteranos del Promeses Sueca en un encuentro que servirá para homenajear al histórico jugador valencianista Antonio Puchades, nacido en este pueblo de Valencia en 1925.

Entre los exjugadores del Valencia que participarán en el choque estarán Juan Sánchez, Tino Costa, Nando, Matías Rubio, Ximo Enguix, Míchel Herrero o Fernando Giner, entre otros.

El partido forma parte de la memoria de actividades del 'Año Puchades' financiada con una ayuda de la Generalitat Valenciana y se disputará con motivo del memorial Paco Campillo, al que los veteranos del Sueca rinden homenaje anualmente.

"Con motivo del 'Año Puchades' hemos conseguido que el Valencia CF se sume a esta fiesta del fútbol jugando un partido de leyendas junto a nuestro equipo de veteranos. Va a ser una tarde nostálgica y, además, solidaria a la que invitamos a la ciudadanía a venir a disfrutarla", explicó el alcalde de Sueca con delegación de Deportes, Julián Sáez.

El equipo Veterans Promeses Sueca / SD

Por su parte, Fernando Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas Valencia CF, señaló que para ellos es "un orgullo para nosotros recordar a una de las figuras más importantes en la historia del Valencia CF".

"Forma parte de nuestra labor preservar y ayudar a engrandecer el nombre del club y Antonio Puchades, Tonico, al que tuvimos el honor de conocer, siempre fue un referente para todos nosotros", añadió Giner, que recordó que fue uno de los fundadores de la asociación de jugadores y su primer presidente.

Homenaje con componente solidario

El Memorial Paco Campillo tendrá, en esta ocasión, un componente solidario, ya que todo el dinero que se recaude con el sorteo de una camiseta del Valencia, se destinará a 'El Ángel de Javi', una iniciativa nacida en Sueca que recauda fondos para invertir en la investigación de la enfermedad rara denominada NEDAMSS, que afecta gravemente al desarrollo neurológico de los pocos pacientes que la sufren, entre los que está Javi.