HISTORIA

Gayà, el único que queda del último triunfo en territorio barcelonista

En abril de 2016 se produjo la única victoria del Valencia en el estadio del Barcelona desde el aterrizaje de Peter Lim en octubre de 2014

Los jugadores del Valencia se agolpan felices con Santi Mina, autor del segundo gol del Valencia en Barcelona en 2016

Agencias

Redacción SD

València

El capitán del Valencia, José Luis Gayà, es el único futbolista de la actual plantilla del club de Mestalla que jugó en la última victoria a domicilio en la Liga ante el Barcelona, al que visitan este domingo en la cuarta jornada de LaLiga.

Aquel triunfo se produjo hace ya más de nueve años, el 17 de abril de 2016, y aquel encuentro acabó 1-2. Un tanto de Rakitic en propia puerta adelantó al Valencia, Santi Mina amplió la renta visitante antes del descanso y Messi recortó distancias para los locales ya en la segunda parte.

Eso sí, el defensa valenciano, que se espera que vuelva a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción, tuvo una pequeña participación ya que sustituyó a su compañero Rodrigo Moreno a falta de dos minutos para la finalización del partido.

Gayà se encamina a la sala de prensa antes del Barça-Valencia de la pasada campaña

Entonces, el equipo estaba dirigido por Pako Ayestarán, que usó a Diego Alves; Barragán, Mustafi, Abdenour y Siqueira; Parejo, Javi Fuego, Enzo Pérez (Cancelo), Mina (Alcácer), Rodrigo Moreno (Gayá) y André Gomes.

El Valencia no gana en su visita al Barcelona desde 2016

Un escenario maldito históricamente

Gayà no es solo el único jugador de los que participó en el encuentro que sigue en la plantilla, sino el único de aquella plantilla de la campaña 2015-16 que continúa en el club.

El once del Barcelona fue el siguiente: Bravo; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar.

Desde entonces, el balance de las visitas ligueras del Valencia al Barcelona ha sido de siete derrotas y dos empates con 30 goles en contra y 13 a favor.

