Análisis del Valencia
Getafe
El pasado 29 de agosto se midieron en el estadio de Mestalla el Valencia CF de Carlos Corberán y el Getafe FC de José Bordalás, dos equipos que buscan siempre una identidad propia. El resultado mostró una diferencia importante al concluir con victoria local por 3-0.
MVP y las claves
MVP: Mouctar Diakhaby
Goleador: El central debe tener cada vez más protagonismo en los onces de Corberán. Titular por primera vez esta temporada, fue un muro protector de la meta de Agirrezabala, siendo fundamental para lograr la primera portería a cero del curso. Un gol, seis despejes y ganar cinco de los seis duelos disputados hacen del espigado zaguero el mejor jugador del encuentro. Además logró un 92% de acierto en el pase.
Danjuma y el gol
Estreno: El atacante de Países Bajos anotó su primer tanto como valencianista en el minuto 54, cuando realizó su único disparo del encuentro. Jugó principalmente como extremo izquierdo, pero se movió con soltura por prácticamente todo el campo. Fue sustituído pasada la hora de partido llevándose aplausos del personal.
Ramazani
Debut con asistencia: Largie Ramazani fue de los últimos jugadores en llegar, sólo con Lucas Beltrán por detrás. El extremo belga llegó con ganas y Corberán quiso premiarle con cinco minutos... tiempo suficiente para pegarse una carrera por la derecha y regalarle el gol a Hugo Duro.
Luis Milla
Poco peligro: El Getafe cuenta con un portero de garantías, una zaga disciplinada y atacantes del peso de Uche y Mayoral, pero su mejor jugador fue el centrocampista Milla, hijo de quien fuera valencianista. Fue a todos los duelos y rozó el gol en una ocasión.
Las cifras del partido
El Valencia, mejor en todo
Posesión: Los de Corberán tuvieron un 58% de posesión y dieron 408 pases, por los 296 del Getafe.
Ataque: El Valencia CF disparó en 7 ocasiones para generar tres claras (todas gol) y forzar 8 saques de esquina, mientras que los de Bordalás chutaron 11 veces, aunque sólo una a puerta, lanzando 6 veces desde el córner.
Defensa: Los locales vieron cómo el árbitro les señalaba 18 faltas por 12 entradas, traduciéndose en dos cartulinas amarillas. Por contra, los madrileños realizaron 7 por 16 entradas y se marcharon sin ver tarjetas.
