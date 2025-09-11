El Valencia, mejor en todo

Posesión: Los de Corberán tuvieron un 58% de posesión y dieron 408 pases, por los 296 del Getafe.



Ataque: El Valencia CF disparó en 7 ocasiones para generar tres claras (todas gol) y forzar 8 saques de esquina, mientras que los de Bordalás chutaron 11 veces, aunque sólo una a puerta, lanzando 6 veces desde el córner.



Defensa: Los locales vieron cómo el árbitro les señalaba 18 faltas por 12 entradas, traduciéndose en dos cartulinas amarillas. Por contra, los madrileños realizaron 7 por 16 entradas y se marcharon sin ver tarjetas.

