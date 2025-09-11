El día que Ramazani sonrojó al Barcelona en redes

Largie Ramazani se enfrentará al Barcelona por cuarta vez en su carrera deportiva. El nuevo jugador del Valencia CF se ha enfrentado al conjunto azulgrana en tres ocasiones. Las tres defendiendo la camiseta del Almería en primera división. El belga disputó los dos partidos de la temporada 2022/23 y el de la primera vuelta de la 2023/24 con un balance de dos derrotas y una victoria.

En su recuerdo todavía perdura el triunfo de su Almería en la jornada 23 de la temporada 22/23. El equipo andaluz, entonces dirigido por Rubi, derrotó al Barça de Xavi por la mínima (1-0) en el Power Horse Stadium con tanto de El Bilal Touré. El ahora valencianista saltó al terreno de juego en el minuto 76 en sustitución de Lucas Robertone en el primer cambio del conjunto local.

Ramazani tuvo otro 'affaire' con el Barça aunque no dentro de un campo de fútbol. Sucedió en las redes sociales. Su Almería sufrió contra el Real Madrid una de las injusticias arbitrales más graves que se recuerdan en la historia moderna. Sucedió en el Santiago Bernábeu en enero de 2024: "El robo del siglo", tituló Diario de Almería. Los de Garitano se marcharon 0-2 al descanso precisamente con un gol de Ramazani. Tras la reanudación llegó al atraco. El VAR se inventó un penalti, anuló injustamente el 1-3 de Arribas, concedió el 2-2 a Vinicius a pesar de ayudarse con la mano y dio 13 minutos de descuento hasta que Carvajal marcó el 3-2.

"Sin palabras"

El Almería explotó con el escandaloso arbitraje de Hernández Maeso. “Nos vamos con la sensación de que nos han robado, dijo Gonzalo Melero. "Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar, que el partido no podía acabar así y así ha sido. No hay más", aseguró Marc Pubill. Ramazani no salió a zona mixta, pero expresó su indignación a través de las redes sociales. Y lo hizo con recado indirecto incluido al Barça.

La publicación de Largie Ramazani / X

La forma que eligió para quejarse fue publicar un tuit con las palabras 'No wors' (Sin palabras) y el vídeo de Drogba fuera de control quejándose amargamente del escándalo árbitral en el Chelsea-Barça de Champions en 2009 disputado en Stamford Bridge en la famosa noche de Övrebö.