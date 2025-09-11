Ferran amenaza de nuevo al Valencia CF

Es evidente que Ferran Torres ha encontrado su sitio. Tras su breve paso por el Manchester City de Pep Guardiola y después de unos primeros años complicados en el FC Barcelona, en los que incluso se ha rumoreado con su salida, el futbolista valenciano atraviesa por su mejor momento a nivel deportivo.

Desde la temporada pasada, Ferran fue uno de los grandes beneficiados de la llegad de Hansi Flick. El canterano del Valencia entendió a la perfección su rol de suplente de Lewandowski y eso le ayudó a dar un rendimiento muy positivo, siendo una pieza clave del conjunto azulgrana en varios tramos de la temporada. Cuando tuvo que ser titular, mayoritariamente por lesiones del polaco, también respondió con cifras. En total terminó la temporada con 19 goles y 7 asistencias, números que callaron los cantos de sirena sobre una posible intención del Barça de venderlo.

Esta nueva temporada, coincidiendo nuevamente con un problema físico de Lewandwoski, Ferran ha comenzado como el '9' titular del Barça, y de momento ya ha marcado dos goles, uno ante el Mallorca y otro ante el Levante. Para la jornada tres ante el Rayo, el veterano ariete polaco ya estaba recuperado pero Flick apostó, aún así, por el de Foios.

El delantero del FC Barcelona Ferran Torres (c) celebra tras marcar el 0-1 durante el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey de fÃºtbol que Valencia CF y FC Barcelona van a disputar este jueves en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar

Posibilidades ante el Valencia

La próxima decisión entre Lewandowski o Ferran que debe tomar Hansi Flick será este domingo ante el Valencia CF. A priori, todo apunta a que Robert continúa siendo el '9' titular para el técnico alemán, pero la realidad es que el rendimiento del valenciano le genera un debate, y más tratándose de un partido frente al conjunto blanquinegro. Y es que Ferran parece haberse vuelto un especialista ante su exequipo: sin ir más lejos, en los dos últimos partidos ante el Valencia, Ferran ha marcado cuatro goles.

Triplete en Mestalla

Los últimos tantos de Ferran ante el equipo de su tierra fueron en las dos sonrojantes goleadas que sufrió el Valencia a manos del Barça la temporada pasada. En el partido de liga, el de Foios anotó uno de los siete goles que recibió el equipo de Corberán, mientras que en el 1-5 de Copa del Rey en Mestalla, Ferran se llevó el balón a casa tras firmar un triplete.

Este domingo Ferran vuelve a 'amenazar' al Valencia. El valenciano parte con muchas opciones de repetir en el once titular y el Valencia ya sabe que se le da especialmente bien jugar contra sus ex.