La variante táctica que medita Flick para medirse al Valencia CF

Hansi Flick está obligado a modificar su 'once de gala' de cara al partido contra el Valencia CF que se disputa este domingo en el Estadi Johan Cruyff. El entrenador alemán ha visto como en los últimos días, coincidiendo con el inicio del primer parón por comprismos internacionales, han caído lesionados Alejandro Balde, Gavi y Frenkie De Jong. Ninguno de ellos estará disponible para recibir al conjunto de Carlos Corberán.

Se trata de tres bajas importantes que afecta directamente al once titular, concretamente al lateral izquierdo y al centro del campo. La baja de Balde será suplida casi con total seguridad por Gerard Martín, un jugador del agrado de Flick que ya cumplió el curso pasado como suplente. La duda está en quién cubrirá la baja que deja Frenkie De Jong en el doble pivote.

El futbolista del Barcelona Alejandro Balde durante el encuentro que su equipo disputÃ³ este domingo 31 de agosto frente al Rayo Vallecano.EFE/ Chema Moya / Chema Moya

Casadó, opción lógica

Si Hansi Flick pasa de inventos, quien jugará será Marc Casadó. El canterano es un pivote puro, algo más 'stopper' que Frenkie, y acompañaría a otro pivote ampliamente más creativo como Pedri. La temporada pasada fue importante, titualar de hecho en partidos cruciales hasta que De Jong se hizo con el sitio. Este verano se tanteó su salida, pero Flick le cerró la puerta consciente de que la temporada es muy larga. En el Ciutat de València ya fue titular y podría repetir en la jornada 4.

Javi Guerra y Casadó, en la última visita del Valencia a Barcelona en la Liga, la de enero de 2025 / LaLiga

Recurrir al comodín

Otra opción para e técnico alemán es recurrir al comodín del equipo, que no es otro que Eric García. El catalán, central por naturaleza, terminó el curso pasado jugando de lateral derecho por la lesión de Koundé, ofreciendo además un gran rendimiento. Esta temporada también la empezó jugando en el carril, aunque en la jornada 3 volvió al centro de la zaga. A lo largo de su carrera ya ha jugado alguna vez de pivote y ahora, según informa el diario MARCA, Flick está meditando si apostar por él como compañero de Pedri en la medular.

La entrada de Eric García en el once alteraría de alguna forma el orden táctico del Barça al tratarse de un central por naturaleza con mucha más tendencia al corte que a prodigarse en ataque. Sin embargo, Eric ya avisó la temporada pasada de su capacidad de hacer daño en área contraria.